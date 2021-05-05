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Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отметили конструктивный характер взаимодействия двух стран для урегулирования,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:58
2021-05-05T17:07
россия
война в сирии
владимир путин
турция
сирия
реджеп тайип эрдоган
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отметили конструктивный характер взаимодействия двух стран для урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов САР", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию в Ливии, договорились и впредь поддерживать усилия правительства национального единства по укреплению целостности страны при учете интересов основных политических сил и регионов.
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россия, война в сирии, владимир путин, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире

Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии

16:58 05.05.2021 (обновлено: 17:07 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Михаил АлаеддинГород Дума
Город Дума - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отметили конструктивный характер взаимодействия двух стран для урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля.
"Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов САР", - говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию в Ливии, договорились и впредь поддерживать усилия правительства национального единства по укреплению целостности страны при учете интересов основных политических сил и регионов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 12:54Война в Сирии
В Кремле рассказали о взаимодействии России и Турции по Сирии
 
РоссияВойна в СирииВладимир ПутинТурцияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
 
 
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