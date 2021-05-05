https://ria.ru/20210505/siriya-1731217573.html
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили урегулирование ситуации в Сирии
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отметили конструктивный характер взаимодействия двух стран для урегулирования,... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:58
2021-05-05T16:58
2021-05-05T17:07
россия
война в сирии
владимир путин
турция
сирия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили Сирию, отметили конструктивный характер взаимодействия двух стран для урегулирования, сообщает пресс-служба Кремля."Отмечен конструктивный характер взаимодействия России и Турции, направленного на дальнейшую стабилизацию в Сирии. Выражен настрой на дальнейшую скоординированную работу в целях продвижения межсирийского диалога в рамках Конституционного комитета, а также бескомпромиссной борьбы с остатками террористических группировок в ряде регионов САР", - говорится в сообщении.Кроме того, лидеры стран обсудили ситуацию в Ливии, договорились и впредь поддерживать усилия правительства национального единства по укреплению целостности страны при учете интересов основных политических сил и регионов.
https://ria.ru/20210316/siriya-1601457142.html
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россия, война в сирии, владимир путин, турция, сирия, реджеп тайип эрдоган, в мире