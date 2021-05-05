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Никаких амурчиков! Шанель и исключение из правил № 5
Никаких амурчиков! Шанель и исключение из правил № 5
Великий аромат, золотой стандарт, символ роскоши и элегантности — все это о нем, парфюме, который был создан сто лет назад, но и сегодня остается самым... РИА Новости, 05.05.2021
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Великий аромат, золотой стандарт, символ роскоши и элегантности — все это о нем, парфюме, который был создан сто лет назад, но и сегодня остается самым продаваемым в мире. История Chanel Nº 5 — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
chanel, одри тоту, марион котийяр, мэрилин монро, коко шанель (габриэль шанель), брэд питт (уильям бредли), николь кидман, катрин денев, мода, фото, фото

Никаких амурчиков! Шанель и исключение из правил № 5

08:00 05.05.2021
 
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Великий аромат, золотой стандарт, символ роскоши и элегантности — все это о нем, парфюме, который был создан сто лет назад, но и сегодня остается самым продаваемым в мире. История Chanel Nº 5 — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Парфюмерная революция свершилась пятого мая 1921 года, когда Эрнест Бо создал для Коко Шанель аромат под названием № 5. Почему именно пять? Возможно, потому, что из десяти вариантов Габриэль выбрала пятый. Или потому, что это была ее любимая цифра.

На открытии первой в России экспозиции личных коллекций, посвящtнной творчеству Коко Шанель, I love Chanel. Частные коллекции в МВЦ Музей Моды в Москве
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Парфюмерная революция свершилась пятого мая 1921 года, когда Эрнест Бо создал для Коко Шанель аромат под названием № 5. Почему именно пять? Возможно, потому, что из десяти вариантов Габриэль выбрала пятый. Или потому, что это была ее любимая цифра.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© AFP 2021

Коко не любила в духах цветочные ноты, которые превращали их владелицу в этакую благоухающую клумбу, и попросила попросила "искусственный аромат, который пахнет Женщиной", под искусственным подразумевая принципиально новый.

Французский дизайнер высокой моды Коко Шанель. 1944 год
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Коко не любила в духах цветочные ноты, которые превращали их владелицу в этакую благоухающую клумбу, и попросила попросила "искусственный аромат, который пахнет Женщиной", под искусственным подразумевая принципиально новый.

© AFP 2021
CC0 / Public domain /

Чтобы выполнить пожелание заказчицы, парфюмер обратился к синтетическим запахам — альдегидам. Но что они должны были выражать? В годы Первой мировой Бо служил в Заполярье и навсегда запомнил особую свежесть, которую излучают местные озера летним днем. Ее-то он и задался целью передать.

Парфюмер Эрнест Бо
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Чтобы выполнить пожелание заказчицы, парфюмер обратился к синтетическим запахам — альдегидам. Но что они должны были выражать? В годы Первой мировой Бо служил в Заполярье и навсегда запомнил особую свежесть, которую излучают местные озера летним днем. Ее-то он и задался целью передать.

CC0 / Public domain /
© AP Photo / Hiroko Masuike

Новаторским оказалось не только содержимое, но и сам флакон №5. Если прежде фабриканты соревновались в необычности и избыточности форм, то Габриель предложила аскетичный параллелепипед.

Флакончики духов Chanel No. 5 выставлены на выставке в Нью-Йорке
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Новаторским оказалось не только содержимое, но и сам флакон №5. Если прежде фабриканты соревновались в необычности и избыточности форм, то Габриель предложила аскетичный параллелепипед.

© AP Photo / Hiroko Masuike
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бытует версия, что идею ей подсказал пузырек из-под снотворного из Воронцовской аптеки. "Вот то, что мне нужно, — главное, что тут нет никаких амурчиков и декоративных цветочков!" — обрадовалась Шанель.

Фотография Манн Рея Габриель Шанель — один из экспонатов выставки Шанель. По законам искусства, которая открывается в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С.Пушкина
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Бытует версия, что идею ей подсказал пузырек из-под снотворного из Воронцовской аптеки. "Вот то, что мне нужно, — главное, что тут нет никаких амурчиков и декоративных цветочков!" — обрадовалась Шанель.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2021 / Getty Images/Ethan Miller

Когда парфюм был готов, Габриель не спешила выставлять его на полки бутика, а подарила флаконы подругам. Так что к моменту, когда духи наконец появились в продаже, их окружала тайна и сопровождали слухи. Успех новинке был обеспечен.

Неоткрытый флакон духов Chanel № 5 в оригинальной упаковке и коробке, принадлежащий Мэрилин Монро
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Когда парфюм был готов, Габриель не спешила выставлять его на полки бутика, а подарила флаконы подругам. Так что к моменту, когда духи наконец появились в продаже, их окружала тайна и сопровождали слухи. Успех новинке был обеспечен.

© AFP 2021 / Getty Images/Ethan Miller
© AP Photo

В 1954 году журналист спросил у Мэрилин Монро, что она надевает на ночь. Ответ — "несколько капель Chanel Nº 5" — стал слоганом рекламной кампании.

Мэрилин Монро в фильме Река, не текущая вспять
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В 1954 году журналист спросил у Мэрилин Монро, что она надевает на ночь. Ответ — "несколько капель Chanel Nº 5" — стал слоганом рекламной кампании.

© AP Photo
© AFP 2021 / Niklas Halle'n

Покорением мира аромат не в последнюю очередь обязан американским солдатам, которые в середине 1940-х стремились сделать модные подарки женам и подругам из освобожденного Парижа.

Миниатюрный флакон духов Chanel № 5 на презентации Mademoiselle Privé в галерее Saatchi, Лондон
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Покорением мира аромат не в последнюю очередь обязан американским солдатам, которые в середине 1940-х стремились сделать модные подарки женам и подругам из освобожденного Парижа.

© AFP 2021 / Niklas Halle'n
© AP Photo / David F. Smith

После Монро представлять Chanel № 5 было страшно, но очень почетно. Модель и актриса Сьюзи Паркер оказалась не из пугливых и приняла вызов. Еще бы, в 1950-е она была иконой стиля.

Модель и актриса Сьюзи Паркер в Лос-Анджелесе. 3 мая 1957 года
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После Монро представлять Chanel № 5 было страшно, но очень почетно. Модель и актриса Сьюзи Паркер оказалась не из пугливых и приняла вызов. Еще бы, в 1950-е она была иконой стиля.

© AP Photo / David F. Smith
© AFP 2021

Несравненная Катрин Денев появилась в рекламе Chanel Nº 5 в трудные для модного дома времена, когда продажи парфюма упали, и вернула аромату статус изысканного и шикарного аксессуара.

Французская актриса Катрин Денев. 1969 год
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Несравненная Катрин Денев появилась в рекламе Chanel Nº 5 в трудные для модного дома времена, когда продажи парфюма упали, и вернула аромату статус изысканного и шикарного аксессуара.

© AFP 2021
© AP Photo / Pool

С тех пор аромат-легенда прочно связан с самыми яркими звездами своего времени. В 1980-е лицом Nº 5 стала "девушка Бонда" Кароль Буке. Она рекламировала парфюм дольше всех — 15 лет.

Актриса Кароль Буке
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С тех пор аромат-легенда прочно связан с самыми яркими звездами своего времени. В 1980-е лицом Nº 5 стала "девушка Бонда" Кароль Буке. Она рекламировала парфюм дольше всех — 15 лет.

© AP Photo / Pool
© AFP 2021 / LEON NEAL

В середине 1980-х серию полотен посвятил аромату Энди Уорхол, обожавший парфюмерию. Эти шелкографии входят в число самых редких работ художника и дополнительно подпитывают культ Chanel Nº 5.

Картины американского художника Энди Уорхола 1985 года ADS: CHANEL и картина 1967 года Мэрилин
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В середине 1980-х серию полотен посвятил аромату Энди Уорхол, обожавший парфюмерию. Эти шелкографии входят в число самых редких работ художника и дополнительно подпитывают культ Chanel Nº 5.

© AFP 2021 / LEON NEAL
© AFP 2021

В начале 2000-х во вселенной Chanel ярко засверкала звезда Николь Кидман. Минифильм с ней получился поистине шикарным и оказался самым дорогим в истории компании. Поговаривают, что он обошелся модному дому в 42 миллионов долларов.

Николь Кидман в рекламной кампании Chanel № 5
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В начале 2000-х во вселенной Chanel ярко засверкала звезда Николь Кидман. Минифильм с ней получился поистине шикарным и оказался самым дорогим в истории компании. Поговаривают, что он обошелся модному дому в 42 миллионов долларов.

© AFP 2021
© AFP 2021 / Stephane de Sakutin

Секрет Chanel Nº 5 не разгадан по сей день. Парфюм-хамелеон бросает вызов юным и взрослым, романтичным и прагматичным, звездам и их поклонникам.

Флакончики духов на выставке “Габриэль Шанель. Модный манифест” в Париже
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Секрет Chanel Nº 5 не разгадан по сей день. Парфюм-хамелеон бросает вызов юным и взрослым, романтичным и прагматичным, звездам и их поклонникам.

© AFP 2021 / Stephane de Sakutin
© AP Photo / Shizuo Kambayashi

В 2009-м лицом парфюма вновь стала француженка. Кажется, Одри Тоту, сыгравшая тогда главную роль в фильме "Коко до Шанель", не могла не появиться и в рекламе главного аромата великой Габриэль.

Французская актриса Одри Тоту на японской премьере фильма Коко до Шанель
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В 2009-м лицом парфюма вновь стала француженка. Кажется, Одри Тоту, сыгравшая тогда главную роль в фильме "Коко до Шанель", не могла не появиться и в рекламе главного аромата великой Габриэль.

© AP Photo / Shizuo Kambayashi
© AP Photo / Joel Ryan

В 2012 году дом Chanel встряхнул модный мир, доверив представлять аромат Брэду Питту. Культовый парфюм впервые в истории бренда начал ассоциироваться с мужчиной.

Актер Брэд Питт во время 65-го Каннского кинофестиваля в Каннах, Франция. 2012 год
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В 2012 году дом Chanel встряхнул модный мир, доверив представлять аромат Брэду Питту. Культовый парфюм впервые в истории бренда начал ассоциироваться с мужчиной.

© AP Photo / Joel Ryan
© AFP 2021 / Getty Images/Larry Busacca

Chanel Nº 5 сегодня — самый продаваемый аромат в мире. По легенде, каждые полминуты кто-нибудь где-нибудь покупает заветный флакон.

Аксессуар Майли Сайрус в виде флакона духов Chanel
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Chanel Nº 5 сегодня — самый продаваемый аромат в мире. По легенде, каждые полминуты кто-нибудь где-нибудь покупает заветный флакон.

© AFP 2021 / Getty Images/Larry Busacca
© AP Photo / Invision/Charles Sykes

Все новое и новое поколение актрис и супермоделей знакомит сверстниц и почитательниц с легендарным № 5. В 2014-м почетная роль досталась Жизель Бюндхен.

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен на ужине Chanel посвяженном Chanel N°5: The Film База Лурмана
18 из 20

Все новое и новое поколение актрис и супермоделей знакомит сверстниц и почитательниц с легендарным № 5. В 2014-м почетная роль досталась Жизель Бюндхен.

© AP Photo / Invision/Charles Sykes
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

В 2016 году компания пригласила к сотрудничеству 17-летнюю Лили-Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа. Начинающая актриса стала символом облегченной версии Chanel №5.

Актриса Лили-Роуз Депп на красной дорожке премьеры фильма Дэвида Мишо Король в рамках 76-го Венецианского международного кинофестиваля
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В 2016 году компания пригласила к сотрудничеству 17-летнюю Лили-Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа. Начинающая актриса стала символом облегченной версии Chanel №5.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© AP Photo / Francois Mori

К столетию № 5 дом Chanel открыл новую главу вместе с оскароносной Марион Котийяр, которая не скрывает трепетного отношения к этой работе. "Трудно описать мечту, ставшую реальностью", — говорит она. История самого известного в мире аромата продолжается.

Французская актриса Марион Котийяр перед презентацией модной коллекции Chanel Весна-Лето 2021 в Париже. 6 октября 2020 года
20 из 20

К столетию № 5 дом Chanel открыл новую главу вместе с оскароносной Марион Котийяр, которая не скрывает трепетного отношения к этой работе. "Трудно описать мечту, ставшую реальностью", — говорит она. История самого известного в мире аромата продолжается.

© AP Photo / Francois Mori
 
ChanelОдри ТотуМарион КотийярМэрилин МонроКоко Шанель (Габриэль Шанель)Брэд Питт (Уильям Бредли)Николь КидманКатрин ДеневмодаФото
 
 
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