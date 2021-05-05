https://ria.ru/20210505/shanel-1730189349.html

Никаких амурчиков! Шанель и исключение из правил № 5

Никаких амурчиков! Шанель и исключение из правил № 5

Великий аромат, золотой стандарт, символ роскоши и элегантности — все это о нем, парфюме, который был создан сто лет назад, но и сегодня остается самым... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:00

2021-05-05T08:00

2021-05-05T07:56

chanel

одри тоту

марион котийяр

мэрилин монро

коко шанель (габриэль шанель)

брэд питт (уильям бредли)

николь кидман

катрин денев

мода

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Великий аромат, золотой стандарт, символ роскоши и элегантности — все это о нем, парфюме, который был создан сто лет назад, но и сегодня остается самым продаваемым в мире. История Chanel Nº 5 — в фотоленте Ria.ru.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

chanel, одри тоту, марион котийяр, мэрилин монро, коко шанель (габриэль шанель), брэд питт (уильям бредли), николь кидман, катрин денев, мода, фото, фото