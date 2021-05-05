Никаких амурчиков! Шанель и исключение из правил № 5
Парфюмерная революция свершилась пятого мая 1921 года, когда Эрнест Бо создал для Коко Шанель аромат под названием № 5. Почему именно пять? Возможно, потому, что из десяти вариантов Габриэль выбрала пятый. Или потому, что это была ее любимая цифра.
Парфюмерная революция свершилась пятого мая 1921 года, когда Эрнест Бо создал для Коко Шанель аромат под названием № 5. Почему именно пять? Возможно, потому, что из десяти вариантов Габриэль выбрала пятый. Или потому, что это была ее любимая цифра.
Коко не любила в духах цветочные ноты, которые превращали их владелицу в этакую благоухающую клумбу, и попросила попросила "искусственный аромат, который пахнет Женщиной", под искусственным подразумевая принципиально новый.
Коко не любила в духах цветочные ноты, которые превращали их владелицу в этакую благоухающую клумбу, и попросила попросила "искусственный аромат, который пахнет Женщиной", под искусственным подразумевая принципиально новый.
Чтобы выполнить пожелание заказчицы, парфюмер обратился к синтетическим запахам — альдегидам. Но что они должны были выражать? В годы Первой мировой Бо служил в Заполярье и навсегда запомнил особую свежесть, которую излучают местные озера летним днем. Ее-то он и задался целью передать.
Чтобы выполнить пожелание заказчицы, парфюмер обратился к синтетическим запахам — альдегидам. Но что они должны были выражать? В годы Первой мировой Бо служил в Заполярье и навсегда запомнил особую свежесть, которую излучают местные озера летним днем. Ее-то он и задался целью передать.
Новаторским оказалось не только содержимое, но и сам флакон №5. Если прежде фабриканты соревновались в необычности и избыточности форм, то Габриель предложила аскетичный параллелепипед.
Новаторским оказалось не только содержимое, но и сам флакон №5. Если прежде фабриканты соревновались в необычности и избыточности форм, то Габриель предложила аскетичный параллелепипед.
Бытует версия, что идею ей подсказал пузырек из-под снотворного из Воронцовской аптеки. "Вот то, что мне нужно, — главное, что тут нет никаких амурчиков и декоративных цветочков!" — обрадовалась Шанель.
Бытует версия, что идею ей подсказал пузырек из-под снотворного из Воронцовской аптеки. "Вот то, что мне нужно, — главное, что тут нет никаких амурчиков и декоративных цветочков!" — обрадовалась Шанель.
Когда парфюм был готов, Габриель не спешила выставлять его на полки бутика, а подарила флаконы подругам. Так что к моменту, когда духи наконец появились в продаже, их окружала тайна и сопровождали слухи. Успех новинке был обеспечен.
Когда парфюм был готов, Габриель не спешила выставлять его на полки бутика, а подарила флаконы подругам. Так что к моменту, когда духи наконец появились в продаже, их окружала тайна и сопровождали слухи. Успех новинке был обеспечен.
В 1954 году журналист спросил у Мэрилин Монро, что она надевает на ночь. Ответ — "несколько капель Chanel Nº 5" — стал слоганом рекламной кампании.
В 1954 году журналист спросил у Мэрилин Монро, что она надевает на ночь. Ответ — "несколько капель Chanel Nº 5" — стал слоганом рекламной кампании.
Покорением мира аромат не в последнюю очередь обязан американским солдатам, которые в середине 1940-х стремились сделать модные подарки женам и подругам из освобожденного Парижа.
Покорением мира аромат не в последнюю очередь обязан американским солдатам, которые в середине 1940-х стремились сделать модные подарки женам и подругам из освобожденного Парижа.
После Монро представлять Chanel № 5 было страшно, но очень почетно. Модель и актриса Сьюзи Паркер оказалась не из пугливых и приняла вызов. Еще бы, в 1950-е она была иконой стиля.
После Монро представлять Chanel № 5 было страшно, но очень почетно. Модель и актриса Сьюзи Паркер оказалась не из пугливых и приняла вызов. Еще бы, в 1950-е она была иконой стиля.
Несравненная Катрин Денев появилась в рекламе Chanel Nº 5 в трудные для модного дома времена, когда продажи парфюма упали, и вернула аромату статус изысканного и шикарного аксессуара.
Несравненная Катрин Денев появилась в рекламе Chanel Nº 5 в трудные для модного дома времена, когда продажи парфюма упали, и вернула аромату статус изысканного и шикарного аксессуара.
С тех пор аромат-легенда прочно связан с самыми яркими звездами своего времени. В 1980-е лицом Nº 5 стала "девушка Бонда" Кароль Буке. Она рекламировала парфюм дольше всех — 15 лет.
С тех пор аромат-легенда прочно связан с самыми яркими звездами своего времени. В 1980-е лицом Nº 5 стала "девушка Бонда" Кароль Буке. Она рекламировала парфюм дольше всех — 15 лет.
В середине 1980-х серию полотен посвятил аромату Энди Уорхол, обожавший парфюмерию. Эти шелкографии входят в число самых редких работ художника и дополнительно подпитывают культ Chanel Nº 5.
В середине 1980-х серию полотен посвятил аромату Энди Уорхол, обожавший парфюмерию. Эти шелкографии входят в число самых редких работ художника и дополнительно подпитывают культ Chanel Nº 5.
В начале 2000-х во вселенной Chanel ярко засверкала звезда Николь Кидман. Минифильм с ней получился поистине шикарным и оказался самым дорогим в истории компании. Поговаривают, что он обошелся модному дому в 42 миллионов долларов.
В начале 2000-х во вселенной Chanel ярко засверкала звезда Николь Кидман. Минифильм с ней получился поистине шикарным и оказался самым дорогим в истории компании. Поговаривают, что он обошелся модному дому в 42 миллионов долларов.
Секрет Chanel Nº 5 не разгадан по сей день. Парфюм-хамелеон бросает вызов юным и взрослым, романтичным и прагматичным, звездам и их поклонникам.
Секрет Chanel Nº 5 не разгадан по сей день. Парфюм-хамелеон бросает вызов юным и взрослым, романтичным и прагматичным, звездам и их поклонникам.
В 2009-м лицом парфюма вновь стала француженка. Кажется, Одри Тоту, сыгравшая тогда главную роль в фильме "Коко до Шанель", не могла не появиться и в рекламе главного аромата великой Габриэль.
В 2009-м лицом парфюма вновь стала француженка. Кажется, Одри Тоту, сыгравшая тогда главную роль в фильме "Коко до Шанель", не могла не появиться и в рекламе главного аромата великой Габриэль.
В 2012 году дом Chanel встряхнул модный мир, доверив представлять аромат Брэду Питту. Культовый парфюм впервые в истории бренда начал ассоциироваться с мужчиной.
В 2012 году дом Chanel встряхнул модный мир, доверив представлять аромат Брэду Питту. Культовый парфюм впервые в истории бренда начал ассоциироваться с мужчиной.
Chanel Nº 5 сегодня — самый продаваемый аромат в мире. По легенде, каждые полминуты кто-нибудь где-нибудь покупает заветный флакон.
Chanel Nº 5 сегодня — самый продаваемый аромат в мире. По легенде, каждые полминуты кто-нибудь где-нибудь покупает заветный флакон.
Все новое и новое поколение актрис и супермоделей знакомит сверстниц и почитательниц с легендарным № 5. В 2014-м почетная роль досталась Жизель Бюндхен.
Все новое и новое поколение актрис и супермоделей знакомит сверстниц и почитательниц с легендарным № 5. В 2014-м почетная роль досталась Жизель Бюндхен.
В 2016 году компания пригласила к сотрудничеству 17-летнюю Лили-Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа. Начинающая актриса стала символом облегченной версии Chanel №5.
В 2016 году компания пригласила к сотрудничеству 17-летнюю Лили-Роуз Депп, дочь Ванессы Паради и Джонни Деппа. Начинающая актриса стала символом облегченной версии Chanel №5.
К столетию № 5 дом Chanel открыл новую главу вместе с оскароносной Марион Котийяр, которая не скрывает трепетного отношения к этой работе. "Трудно описать мечту, ставшую реальностью", — говорит она. История самого известного в мире аромата продолжается.
К столетию № 5 дом Chanel открыл новую главу вместе с оскароносной Марион Котийяр, которая не скрывает трепетного отношения к этой работе. "Трудно описать мечту, ставшую реальностью", — говорит она. История самого известного в мире аромата продолжается.