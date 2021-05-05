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В США при падении небольшого самолета на дом погибли два человека
В США при падении небольшого самолета на дом погибли два человека
Небольшой гражданский самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи в США, погибли по меньшей мере два человека, сообщает телеканал WDAM со ссылкой на... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:55
2021-05-05T11:55
2021-05-05T11:55
сша
миссисипи
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Небольшой гражданский самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи в США, погибли по меньшей мере два человека, сообщает телеканал WDAM со ссылкой на представителя местной пожарной службы.По словам представителя полиции города Хаттисберг Райана Мура, правоохранители были оповещены о крушении самолета во вторник в 23.20 по местному времени (7.20 мск среды). Полиция подтвердила наличие жертв, однако не указала точное число погибших.В свою очередь помощник начальника городской пожарной службы Дэнни Уэйд сообщил, что в результате падения самолета на жилой дом погибли два человека.Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США уведомили по поводу инцидента в Хаттисберге. Дорожное движение в районе происшествия было перекрыто.
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сша, миссисипи, в мире
ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости.
Небольшой гражданский самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи
в США
, погибли по меньшей мере два человека, сообщает телеканал WDAM
со ссылкой на представителя местной пожарной службы.
По словам представителя полиции города Хаттисберг Райана Мура, правоохранители были оповещены о крушении самолета во вторник в 23.20 по местному времени (7.20 мск среды). Полиция подтвердила наличие жертв, однако не указала точное число погибших.
В свою очередь помощник начальника городской пожарной службы Дэнни Уэйд сообщил, что в результате падения самолета на жилой дом погибли два человека.
Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США уведомили по поводу инцидента в Хаттисберге. Дорожное движение в районе происшествия было перекрыто.