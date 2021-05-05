https://ria.ru/20210505/samolet-1731179011.html

В США при падении небольшого самолета на дом погибли два человека

В США при падении небольшого самолета на дом погибли два человека

Небольшой гражданский самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи в США, погибли по меньшей мере два человека, сообщает телеканал WDAM со ссылкой на... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:55

2021-05-05T11:55

2021-05-05T11:55

сша

миссисипи

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ВАШИНГТОН, 5 мая - РИА Новости. Небольшой гражданский самолет упал на жилой дом в штате Миссисипи в США, погибли по меньшей мере два человека, сообщает телеканал WDAM со ссылкой на представителя местной пожарной службы.По словам представителя полиции города Хаттисберг Райана Мура, правоохранители были оповещены о крушении самолета во вторник в 23.20 по местному времени (7.20 мск среды). Полиция подтвердила наличие жертв, однако не указала точное число погибших.В свою очередь помощник начальника городской пожарной службы Дэнни Уэйд сообщил, что в результате падения самолета на жилой дом погибли два человека.Отмечается, что Федеральное управление гражданской авиации США уведомили по поводу инцидента в Хаттисберге. Дорожное движение в районе происшествия было перекрыто.

https://ria.ru/20201024/krushenie-1581294570.html

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миссисипи

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сша, миссисипи, в мире