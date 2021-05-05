Путин поздравил криптографов с профессиональным праздником
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов криптографической службы РФ, отметив, что криптографы внесли огромный вклад в достижение Великой Победы, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
В среду российские криптографы отмечают 100-летие постановления правительства РСФСР о создании Специального отдела при ВЧК. Это событие принято считать точкой отсчета, с которой заявила о себе шифровальная служба советского государства, а с 1991 года - и современной России. Поэтому ежегодно 5 мая в РФ отмечается День шифровальщика.
"За прошедшее время название и структура ведомства не раз менялись, но незыблемыми оставались исключительный профессионализм сотрудников и значимость стоящих перед ними задач. Особо отмечу огромный вклад, который внесли криптографы в достижение Великой Победы. Во многом благодаря их компетентности, ответственности и личному мужеству была обеспечена надёжная шифрованная связь, в том числе в ходе переломных битв и сражений", - говорится в сообщении.
Президент также добавил, что нынешнее поколение учёных, инженеров, специалистов службы трудится с полной самоотдачей, проводит большую работу, "направленную на совершенствование средств защиты информации и разработку различных видов шифров, в условиях новых вызовов и угроз, активного внедрения современных технологий проявляет инициативу, творческий подход и настойчивость в достижении поставленных целей, на высочайшем уровне обеспечивает безопасность государственных информационных ресурсов".
"И конечно, самые тёплые слова благодарности ветеранам, которые многое сделали для развития уникальной криптографической школы, создания Академии криптографии Российской Федерации, воспитания квалифицированных специалистов. В этот торжественный день желаю вам, уважаемые товарищи, успехов на благо Родины, крепкого здоровья и всего наилучшего", - добавляется в сообщении.