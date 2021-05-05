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Хорошие новости
https://ria.ru/20210505/primore-1731190091.html
Полицейские в Приморье вытащили лесного кота и енота-альбиноса из колодца
Полицейские в Приморье вытащили лесного кота и енота-альбиноса из колодца
Полицейские в Приморье спасли краснонижного дальневосточного лесного кота и енота-альбиноса, которые угодили в заброшенный колодец, сообщает краевое УМВД РФ. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:35
2021-05-05T13:35
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Полицейские в Приморье спасли краснонижного дальневосточного лесного кота и енота-альбиноса, которые угодили в заброшенный колодец, сообщает краевое УМВД РФ.Сотрудники подразделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Ханкайского района совершали ежедневный обход в селе Новокачалинск. Старший инспектор по делам несовершеннолетних Евгений Маруфов, заглянув в заброшенный колодец, увидел, что на дне в разных сторонах сидят дикие животные."Сначала мы с напарником нашли длинную палку, так как яма там достаточно глубокая, и спустили ее к животным в надежде, что хотя бы кошка за нее зацепится. Но, поняв, что животные перепуганы и сил у них нет, недолго думая, мы поехали к нашему коллеге домой за лестницей", - рассказывают полицейские, слова которых приводятся в сообщении.С помощью полицейского Евгения Артюхина мужчины подставили лестницу, и Маруфов спустился на помощь к дикой кошке и еноту. Как оказалось, в яме ожидали спасения дальневосточный лесной кот, который занесен в международную Красную книгу, и енот-альбинос.Кошка сразу оживилась и стала сопротивляться, ее сразу отпустили на волю. Потом майор полиции вызволил енота, который, напротив, вел себя очень спокойно и "просто ждал, когда снова попадет в объятия дикой природы". Сотрудники полиции осмотрели животное, убедились, что с ним все в порядке, и тоже отпустили."После такого доброго и требующего смелости поступка сотрудники полиции закрыли яму, чтобы в нее больше не попадали ни животные, ни люди", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.Дальневосточный лесной, или амурский, леопардовый кот - редкий и уязвимый подвид бенгальского кота, занесенный в международную Красную книгу. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур. Численность дальневосточного лесного кота неизвестна.
https://ria.ru/20210331/kosulya-1603699064.html
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россия, умвд рф, приморский край, общество

Полицейские в Приморье вытащили лесного кота и енота-альбиноса из колодца

13:35 05.05.2021
 
© Пресс-служба УМВД России по Приморскому краюЕнот-альбинос, которого спасли из заброшенного колодца в Приморье
Енот-альбинос, которого спасли из заброшенного колодца в Приморье - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Пресс-служба УМВД России по Приморскому краю
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая – РИА Новости. Полицейские в Приморье спасли краснонижного дальневосточного лесного кота и енота-альбиноса, которые угодили в заброшенный колодец, сообщает краевое УМВД РФ.
Сотрудники подразделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних Ханкайского района совершали ежедневный обход в селе Новокачалинск. Старший инспектор по делам несовершеннолетних Евгений Маруфов, заглянув в заброшенный колодец, увидел, что на дне в разных сторонах сидят дикие животные.
"Сначала мы с напарником нашли длинную палку, так как яма там достаточно глубокая, и спустили ее к животным в надежде, что хотя бы кошка за нее зацепится. Но, поняв, что животные перепуганы и сил у них нет, недолго думая, мы поехали к нашему коллеге домой за лестницей", - рассказывают полицейские, слова которых приводятся в сообщении.
С помощью полицейского Евгения Артюхина мужчины подставили лестницу, и Маруфов спустился на помощь к дикой кошке и еноту. Как оказалось, в яме ожидали спасения дальневосточный лесной кот, который занесен в международную Красную книгу, и енот-альбинос.
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Кошка сразу оживилась и стала сопротивляться, ее сразу отпустили на волю. Потом майор полиции вызволил енота, который, напротив, вел себя очень спокойно и "просто ждал, когда снова попадет в объятия дикой природы". Сотрудники полиции осмотрели животное, убедились, что с ним все в порядке, и тоже отпустили.
"После такого доброго и требующего смелости поступка сотрудники полиции закрыли яму, чтобы в нее больше не попадали ни животные, ни люди", - отметила руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова.
Дальневосточный лесной, или амурский, леопардовый кот - редкий и уязвимый подвид бенгальского кота, занесенный в международную Красную книгу. Популяция лесных котов в природе постоянно подвергается опасности из-за пожаров, наводнений и браконьерства - их калечат фермеры или незаконно вылавливают браконьеры, чтобы одомашнить. Выросшие у людей котята с возрастом дичают и могут представлять серьезную опасность. В дикой природе эти хищники обитают на побережье Японского моря и в бассейне реки Амур. Численность дальневосточного лесного кота неизвестна.
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