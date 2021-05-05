https://ria.ru/20210505/pravitelstvo-1731187966.html

Управление экспертизы и планирования правительства возглавил Злобин

Управление экспертизы и планирования правительства возглавил Злобин

Управление экспертизы и планирования правительства РФ возглавил Виталий Злобин, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T13:18

2021-05-05T13:18

2021-05-05T13:18

виталий злобин

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Управление экспертизы и планирования правительства РФ возглавил Виталий Злобин, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее отмечалось, что управление позволит обеспечить планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, вовлечение экспертов в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным собранием, поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым правительством решениям."Начальником Управления экспертизы и планирования правительства назначен Виталий Злобин. В этой должности его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Злобин возглавлял департамент обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития. Ранее в течение семи лет был заместителем директора, а позже директором департамента оценки регулирующего воздействия.

https://ria.ru/20210504/sovbez-1731122109.html

россия

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2021

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виталий злобин, россия, михаил мишустин