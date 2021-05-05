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Управление экспертизы и планирования правительства возглавил Злобин
Управление экспертизы и планирования правительства возглавил Злобин
Управление экспертизы и планирования правительства РФ возглавил Виталий Злобин, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:18
2021-05-05T13:18
виталий злобин
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Управление экспертизы и планирования правительства РФ возглавил Виталий Злобин, сообщает пресс-служба кабмина.Ранее отмечалось, что управление позволит обеспечить планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, вовлечение экспертов в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным собранием, поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым правительством решениям."Начальником Управления экспертизы и планирования правительства назначен Виталий Злобин. В этой должности его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.Злобин возглавлял департамент обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития. Ранее в течение семи лет был заместителем директора, а позже директором департамента оценки регулирующего воздействия.
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виталий злобин, россия, михаил мишустин

Управление экспертизы и планирования правительства возглавил Злобин

13:18 05.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства РФ
Дом Правительства РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Управление экспертизы и планирования правительства РФ возглавил Виталий Злобин, сообщает пресс-служба кабмина.
Ранее отмечалось, что управление позволит обеспечить планирование экспертного сопровождения инициатив, оперативную организацию их обсуждения, вовлечение экспертов в работу по национальным целям развития и нацпроектам, более плотное взаимодействие правительства с Федеральным собранием, поможет упорядочить систему обратной связи по прорабатываемым правительством решениям.
"Начальником Управления экспертизы и планирования правительства назначен Виталий Злобин. В этой должности его утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении.
Злобин возглавлял департамент обеспечения качества предоставления госуслуг населению и выполнения государственных функций Минэкономразвития. Ранее в течение семи лет был заместителем директора, а позже директором департамента оценки регулирующего воздействия.
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