https://ria.ru/20210505/pravitelstvo-1731174005.html
Правительство ждет отчета по туристическому кешбэку
Правительство ждет отчета по туристическому кешбэку
РИА Новости. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЖИДАЕТ ОТЧЁТА РОСТУРИЗМА, МИНФИНА, МИНПРОСВЕЩЕНИЯ, МИНОБРНАУКИ И РОСМОЛОДЁЖИ ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ КЕШБЭКУ К СЕРЕДИНЕ МАЯ – КАБМИН РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:11
2021-05-05T11:11
2021-05-05T11:11
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_0:176:3071:1903_1920x0_80_0_0_f136423f39e39ab74b941ce51918b9ce.jpg
РИА Новости. ПРАВИТЕЛЬСТВО ОЖИДАЕТ ОТЧЁТА РОСТУРИЗМА, МИНФИНА, МИНПРОСВЕЩЕНИЯ, МИНОБРНАУКИ И РОСМОЛОДЁЖИ ПО ТУРИСТИЧЕСКОМУ КЕШБЭКУ К СЕРЕДИНЕ МАЯ – КАБМИН
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/13/1577478207_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d4683fbe188e7ae8a7b925661aa1476.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство по туризму (ростуризм), федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), общество