https://ria.ru/20210505/pozhar-1731192148.html

Прокуратура назвала возможную причину пожара в нацпарке под Саратовом

Прокуратура назвала возможную причину пожара в нацпарке под Саратовом

Пожар в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области, где сгорели 3 гектара леса, мог произойти от разведенного костра, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T13:58

2021-05-05T13:58

2021-05-05T13:58

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

саратовская область

хвалынск

происшествия

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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Пожар в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области, где сгорели 3 гектара леса, мог произойти от разведенного костра, по данному факту возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений, сообщила прокуратура региона.Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что пожаром в национальном парке "Хвалынский" охвачены 2 гектара леса, тушение огня осложняется сильным ветром. В главке МЧС по региону уточнили, что тушить пожар начали в 12.00 (11.00 мск), угрозы населенным пунктам нет. По данным прокуратуры, огонь охватил 3 гектара леса, но около 16.30 (15.30 мск) был потушен."По предварительной информации, причиной возгорания могло стать разведение костра неустановленными лицами… По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений"… На месте происшествия с участием прокурора города Хвалынска проведен осмотр, изъяты предметы, по которым назначены экспертные исследования", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до трех лет лишения свободы.Кроме того, по поручению прокурора области Сергея Филипенко началась проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и должностных лиц федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк Хвалынский" по обеспечению соблюдения противопожарного режима.

https://ria.ru/20210502/pozhary-1730945615.html

саратовская область

хвалынск

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, хвалынск, происшествия