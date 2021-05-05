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Прокуратура назвала возможную причину пожара в нацпарке под Саратовом
Прокуратура назвала возможную причину пожара в нацпарке под Саратовом
Пожар в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области, где сгорели 3 гектара леса, мог произойти от разведенного костра, по данному факту возбуждено... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:58
2021-05-05T13:58
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
саратовская область
хвалынск
происшествия
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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Пожар в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области, где сгорели 3 гектара леса, мог произойти от разведенного костра, по данному факту возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений, сообщила прокуратура региона.Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что пожаром в национальном парке "Хвалынский" охвачены 2 гектара леса, тушение огня осложняется сильным ветром. В главке МЧС по региону уточнили, что тушить пожар начали в 12.00 (11.00 мск), угрозы населенным пунктам нет. По данным прокуратуры, огонь охватил 3 гектара леса, но около 16.30 (15.30 мск) был потушен."По предварительной информации, причиной возгорания могло стать разведение костра неустановленными лицами… По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений"… На месте происшествия с участием прокурора города Хвалынска проведен осмотр, изъяты предметы, по которым назначены экспертные исследования", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до трех лет лишения свободы.Кроме того, по поручению прокурора области Сергея Филипенко началась проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и должностных лиц федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк Хвалынский" по обеспечению соблюдения противопожарного режима.
https://ria.ru/20210502/pozhary-1730945615.html
саратовская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), саратовская область, хвалынск, происшествия

Прокуратура назвала возможную причину пожара в нацпарке под Саратовом

13:58 05.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях "Молния-2017"
Сотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях Молния-2017 - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Пожар в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области, где сгорели 3 гектара леса, мог произойти от разведенного костра, по данному факту возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений, сообщила прокуратура региона.
Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что пожаром в национальном парке "Хвалынский" охвачены 2 гектара леса, тушение огня осложняется сильным ветром. В главке МЧС по региону уточнили, что тушить пожар начали в 12.00 (11.00 мск), угрозы населенным пунктам нет. По данным прокуратуры, огонь охватил 3 гектара леса, но около 16.30 (15.30 мск) был потушен.
"По предварительной информации, причиной возгорания могло стать разведение костра неустановленными лицами… По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений"… На месте происшествия с участием прокурора города Хвалынска проведен осмотр, изъяты предметы, по которым назначены экспертные исследования", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до трех лет лишения свободы.
Кроме того, по поручению прокурора области Сергея Филипенко началась проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и должностных лиц федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк Хвалынский" по обеспечению соблюдения противопожарного режима.
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"Лосиный остров" признали не готовым к периоду лесных пожаров
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Саратовская областьХвалынскПроисшествия
 
 
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