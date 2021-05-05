Прокуратура назвала возможную причину пожара в нацпарке под Саратовом
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкСотрудник МЧС во время работы с радиоуправляемым роботизированным комплексом на учениях "Молния-2017"
САРАТОВ, 5 мая - РИА Новости. Пожар в национальном парке "Хвалынский" в Саратовской области, где сгорели 3 гектара леса, мог произойти от разведенного костра, по данному факту возбуждено уголовное дело об уничтожении лесных насаждений, сообщила прокуратура региона.
Ранее пресс-служба губернатора сообщила, что пожаром в национальном парке "Хвалынский" охвачены 2 гектара леса, тушение огня осложняется сильным ветром. В главке МЧС по региону уточнили, что тушить пожар начали в 12.00 (11.00 мск), угрозы населенным пунктам нет. По данным прокуратуры, огонь охватил 3 гектара леса, но около 16.30 (15.30 мск) был потушен.
"По предварительной информации, причиной возгорания могло стать разведение костра неустановленными лицами… По факту пожара возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 261 УК РФ "Уничтожение или повреждение лесных насаждений"… На месте происшествия с участием прокурора города Хвалынска проведен осмотр, изъяты предметы, по которым назначены экспертные исследования", - говорится в сообщении. Фигурантам дела, круг которых устанавливается, грозит до трех лет лишения свободы.
Кроме того, по поручению прокурора области Сергея Филипенко началась проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям органов местного самоуправления и должностных лиц федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк Хвалынский" по обеспечению соблюдения противопожарного режима.