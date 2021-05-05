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СК задержал подозреваемых в гибели людей при пожаре в московском отеле
СК задержал подозреваемых в гибели людей при пожаре в московском отеле
После гибели людей при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы силовики задержали двух подозреваемых. Об этом сообщила старший помощник руководителя... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T10:10
2021-05-05T11:20
пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве
следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После гибели людей при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы силовики задержали двух подозреваемых. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.Это гендиректор частной организации, сдававшей здание в аренду, и управляющий отеля. Вскоре суд изберет им меру пресечения.Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади ста квадратных метров. По данным СК, погибли два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали из регионов на слет кадет.Приоритетная версия причин пожара — короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом.Следователи возбудили уголовное дело по 238-й статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти человека.У отеля "Вечный зов — Кожуховская" три звезды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца, недалеко от метро "Кожуховская".Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь — полторы-три тысячи рублей.
москва
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры с места пожара в гостинице на юго-востоке Москвы
Возгорание в гостинице "Вечный зов" на юго-востоке столицы, около станции метро "Кожуховская", локализовали в 04:18, а в 04:30 его ликвидировали на площади ста квадратных метров.
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РИА Новости
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, пожар в отеле "вечный зов — кожуховская" в москве, следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия
СК задержал подозреваемых в гибели людей при пожаре в московском отеле
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После гибели людей при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы силовики задержали двух подозреваемых. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.
2021-05-05T10:10
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СК задержал подозреваемых в гибели людей при пожаре в московском отеле

10:10 05.05.2021 (обновлено: 11:20 05.05.2021)
 
© Фото : департамент ГОЧСиПБПожар в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в Москве
Пожар в гостинице Вечный зов-Кожуховская в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : департамент ГОЧСиПБ
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. После гибели людей при пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы силовики задержали двух подозреваемых. Об этом сообщила старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова.
Это гендиректор частной организации, сдававшей здание в аренду, и управляющий отеля. Вскоре суд изберет им меру пресечения.
Пожар произошел в гостинице "Вечный зов-Кожуховская" в ночь на 4 мая. Огонь потушили на площади ста квадратных метров. По данным СК, погибли два человека. Как сообщили РИА Новости в департаменте образования, пострадавшие при пожаре приехали из регионов на слет кадет.
Приоритетная версия причин пожара — короткое замыкание, здание эксплуатировали ненадлежащим образом.
Следователи возбудили уголовное дело по 238-й статье за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что привело к смерти человека.
У отеля "Вечный зов — Кожуховская" три звезды, круглосуточная стойка регистрации. Он находится на юго-востоке Москвы, в районе третьего транспортного кольца, недалеко от метро "Кожуховская".
Располагает номерами от 16 до 23 квадратных метров, цена за ночь — полторы-три тысячи рублей.
 
Пожар в отеле "Вечный зов — Кожуховская" в МосквеСледственный комитет России (СК РФ)МоскваПроисшествия
 
 
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