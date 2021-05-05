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В Самарской области потушили пожар в садово-дачном товариществе
В Самарской области потушили пожар в садово-дачном товариществе
Пожар в садово-дачном товариществе "Металлист" в Самарской области ликвидирован, огонь уничтожил 14 строений, пострадавших нет, сообщается на сайте областного... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T06:07
2021-05-05T06:18
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
самарская область
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожар в садово-дачном товариществе "Металлист" в Самарской области ликвидирован, огонь уничтожил 14 строений, пострадавших нет, сообщается на сайте областного главка МЧС.Вечером во вторник сообщалось, что десять дачных строений и сухая трава горят в Волжском районе на площади 2 гектара."В 5.51 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Добавляется, что площадь, пройденная огнем, составила 10 гектаров, сгорели 14 дачных строений. Погибших и пострадавших нет.
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, происшествия

В Самарской области потушили пожар в садово-дачном товариществе

06:07 05.05.2021 (обновлено: 06:18 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Николай Хижняк
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожар в садово-дачном товариществе "Металлист" в Самарской области ликвидирован, огонь уничтожил 14 строений, пострадавших нет, сообщается на сайте областного главка МЧС.
Вечером во вторник сообщалось, что десять дачных строений и сухая трава горят в Волжском районе на площади 2 гектара.
"В 5.51 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Добавляется, что площадь, пройденная огнем, составила 10 гектаров, сгорели 14 дачных строений. Погибших и пострадавших нет.
Пожарные и спасатели МЧС - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 23:18
В Ленинградской области при пожаре в квартире погибли два подростка
 
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Самарская областьПроисшествия
 
 
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