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В Самарской области потушили пожар в садово-дачном товариществе

В Самарской области потушили пожар в садово-дачном товариществе

Пожар в садово-дачном товариществе "Металлист" в Самарской области ликвидирован, огонь уничтожил 14 строений, пострадавших нет, сообщается на сайте областного... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T06:07

2021-05-05T06:07

2021-05-05T06:18

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

самарская область

происшествия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожар в садово-дачном товариществе "Металлист" в Самарской области ликвидирован, огонь уничтожил 14 строений, пострадавших нет, сообщается на сайте областного главка МЧС.Вечером во вторник сообщалось, что десять дачных строений и сухая трава горят в Волжском районе на площади 2 гектара."В 5.51 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.Добавляется, что площадь, пройденная огнем, составила 10 гектаров, сгорели 14 дачных строений. Погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20210504/pogibshie-1731148831.html

самарская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), самарская область, происшествия