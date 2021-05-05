https://ria.ru/20210505/politsiya-1731211849.html

В Белоруссии задержали местного жителя, грозившего расправой силовикам

В Белоруссии задержали местного жителя, грозившего расправой силовикам

Белорусская милиция задержала жителя города Гродно, который в Telegram-каналах оскорблял силовиков, грозил расправой им и членам их семей, сообщила в среду... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:15

2021-05-05T16:15

2021-05-05T16:15

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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Белорусская милиция задержала жителя города Гродно, который в Telegram-каналах оскорблял силовиков, грозил расправой им и членам их семей, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии."За оскорбления и угрозы в адрес милиционеров задержан житель Гродно… На 26-летнего безработного… вышли оперативники регионального управления ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале министерства.Поясняется, что "в ноябре и декабре прошлого года молодой человек в деструктивных Telegram-каналах оскорбил участкового инспектора, а также угрожал расправой милиционерам, включая ОМОН, их семьям и призывал других участников (каналов - ред.) к насилию над сотрудниками"."Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и признали подозреваемым по уголовным делам, возбужденным за оскорбление должностного лица и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении. Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание, которое грозит по данным статьям, предусматривает шесть лет лишения свободы.По данным МВД, фигурант активно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, за что привлекался к административной ответственности.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.

https://ria.ru/20210504/sovbez-1731103311.html

https://ria.ru/20210504/nozh-1731115159.html

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мвд белоруссии, омон россии, кгб белоруссии, александр лукашенко, гродно, белоруссия, в мире