В Белоруссии задержали местного жителя, грозившего расправой силовикам
© РИА НовостиСотрудники правоохранительных органов Белоруссии на улице Червякова в Минске. Кадр видео
МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Белорусская милиция задержала жителя города Гродно, который в Telegram-каналах оскорблял силовиков, грозил расправой им и членам их семей, сообщила в среду пресс-служба МВД Белоруссии.
"За оскорбления и угрозы в адрес милиционеров задержан житель Гродно… На 26-летнего безработного… вышли оперативники регионального управления ГУБОПиК (главное управление по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД – ред.)", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале министерства.
Поясняется, что "в ноябре и декабре прошлого года молодой человек в деструктивных Telegram-каналах оскорбил участкового инспектора, а также угрожал расправой милиционерам, включая ОМОН, их семьям и призывал других участников (каналов - ред.) к насилию над сотрудниками".
"Следователи дали правовую оценку действиям горожанина и признали подозреваемым по уголовным делам, возбужденным за оскорбление должностного лица и угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел", - говорится в сообщении. Согласно белорусскому законодательству, максимальное наказание, которое грозит по данным статьям, предусматривает шесть лет лишения свободы.
По данным МВД, фигурант активно участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, за что привлекался к административной ответственности.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.