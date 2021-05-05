https://ria.ru/20210505/pokhudenie-1731157642.html

Названы мешающие похудеть пять вредных привычек

Названы мешающие похудеть пять вредных привычек

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала телеканалу "Звезда", какие вредные привычки мешают сбрасывать лишний вес. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T05:43

2021-05-05T05:43

2021-05-05T06:02

здоровье

общество

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала телеканалу "Звезда", какие вредные привычки мешают сбрасывать лишний вес.Как рассказала специалист, в первую очередь следует отказаться от малоподвижного образа жизни, замедляющего метаболизм и способствующего накоплению жира."Вторая вредная привычка - есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм. Опять же - это способствует набору лишнего веса", - объяснила она.Другая мешающая похудению привычка - поздний отход ко сну. Как пояснила специалист, это связано с тем, что в это время организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, а гормоны приходят в баланс. По ее словам, организм обязательно должен отдохнуть, при этом важно спать не менее семи-восьми часов в сутки.Следующая из перечисленных вредных привычек заключается в слишком быстром употреблении пищи. "Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", - предупредила диетолог.Также не способствуют похудению пропуски завтрака. Некоторые люди предпочитают не употреблять пищу с утра, однако необходимо прибегнуть хотя бы к легкому перекусу, так как завтрак запускает метаболизм и дает энергию, добавила Писарева. По ее словам, пропуск утреннего приема пищи чреват более плотным ужином, при этом наиболее калорийными должны быть как раз завтрак и обед.

https://rsport.ria.ru/20210420/pokhudenie-1729111982.html

https://ria.ru/20210429/sekret-1730414682.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество