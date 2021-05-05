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Названы мешающие похудеть пять вредных привычек
Названы мешающие похудеть пять вредных привычек
Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала телеканалу "Звезда", какие вредные привычки мешают сбрасывать лишний вес. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T05:43
2021-05-05T06:02
здоровье
общество
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала телеканалу "Звезда", какие вредные привычки мешают сбрасывать лишний вес.Как рассказала специалист, в первую очередь следует отказаться от малоподвижного образа жизни, замедляющего метаболизм и способствующего накоплению жира."Вторая вредная привычка - есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм. Опять же - это способствует набору лишнего веса", - объяснила она.Другая мешающая похудению привычка - поздний отход ко сну. Как пояснила специалист, это связано с тем, что в это время организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, а гормоны приходят в баланс. По ее словам, организм обязательно должен отдохнуть, при этом важно спать не менее семи-восьми часов в сутки.Следующая из перечисленных вредных привычек заключается в слишком быстром употреблении пищи. "Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", - предупредила диетолог.Также не способствуют похудению пропуски завтрака. Некоторые люди предпочитают не употреблять пищу с утра, однако необходимо прибегнуть хотя бы к легкому перекусу, так как завтрак запускает метаболизм и дает энергию, добавила Писарева. По ее словам, пропуск утреннего приема пищи чреват более плотным ужином, при этом наиболее калорийными должны быть как раз завтрак и обед.
https://rsport.ria.ru/20210420/pokhudenie-1729111982.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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здоровье, общество

Названы мешающие похудеть пять вредных привычек

05:43 05.05.2021 (обновлено: 06:02 05.05.2021)
 
© Depositphotos / spyrakotЧасы на тарелке
Часы на тарелке - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Depositphotos / spyrakot
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева рассказала телеканалу "Звезда", какие вредные привычки мешают сбрасывать лишний вес.
Как рассказала специалист, в первую очередь следует отказаться от малоподвижного образа жизни, замедляющего метаболизм и способствующего накоплению жира.
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"Вторая вредная привычка - есть фрукты на ночь. Фрукты стоит есть в первой половине дня до 16 часов, так как они хоть и содержат натуральные растительные сахара, все-таки это глюкоза, фруктоза, сахароза, поэтому их есть вечером не рекомендуется. Возможно различное вздутие живота, метеоризм. Опять же - это способствует набору лишнего веса", - объяснила она.
Другая мешающая похудению привычка - поздний отход ко сну. Как пояснила специалист, это связано с тем, что в это время организм восстанавливается, укрепляется иммунитет, а гормоны приходят в баланс. По ее словам, организм обязательно должен отдохнуть, при этом важно спать не менее семи-восьми часов в сутки.
Следующая из перечисленных вредных привычек заключается в слишком быстром употреблении пищи. "Когда мы едим слишком быстро, организм не успевает переваривать ту пищу, что поступила к нему, и не наступает насыщение. Есть вероятность, что мы съедим гораздо больше, чем нам действительно нужно", - предупредила диетолог.
Также не способствуют похудению пропуски завтрака. Некоторые люди предпочитают не употреблять пищу с утра, однако необходимо прибегнуть хотя бы к легкому перекусу, так как завтрак запускает метаболизм и дает энергию, добавила Писарева. По ее словам, пропуск утреннего приема пищи чреват более плотным ужином, при этом наиболее калорийными должны быть как раз завтрак и обед.
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