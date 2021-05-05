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Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду
Облачная погода, во второй половине дня местами кратковременные дожди ожидаются в Москве в среду, температура воздуха в столице до плюс 15 градусов, сообщила... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T09:22
2021-05-05T09:22
елена волосюк
погода
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами кратковременные дожди ожидаются в Москве в среду, температура воздуха в столице до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк."Нас ожидает облачная погода с прояснениями, без осадков. В столице плюс 13-15 градусов, в Подмосковье плюс 11-16. И хотя это на 2-3 градуса ниже нормы, но это значительно теплее, чем было накануне. Но уже во второй половине дня, после 15 часов в небе появятся облака, и начиная с западных районов пройдут небольшие дожди. Они не будут сильными и продолжительными, как говорится, побрызгают, так что большую часть дня нас ожидает достаточно комфортная погода", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.Атмосферное давление подрастёт и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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елена волосюк, погода, москва, московская область (подмосковье), общество

Синоптик рассказал о погоде в Москве в среду

09:22 05.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЖенщина проходит мимо работающих фонтанов в парке "Ходынское поле" в Москве
Женщина проходит мимо работающих фонтанов в парке Ходынское поле в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная погода, во второй половине дня местами кратковременные дожди ожидаются в Москве в среду, температура воздуха в столице до плюс 15 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.
"Нас ожидает облачная погода с прояснениями, без осадков. В столице плюс 13-15 градусов, в Подмосковье плюс 11-16. И хотя это на 2-3 градуса ниже нормы, но это значительно теплее, чем было накануне. Но уже во второй половине дня, после 15 часов в небе появятся облака, и начиная с западных районов пройдут небольшие дожди. Они не будут сильными и продолжительными, как говорится, побрызгают, так что большую часть дня нас ожидает достаточно комфортная погода", - сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду.
Атмосферное давление подрастёт и составит 742 миллиметра ртутного столба, что немного ниже нормы.
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