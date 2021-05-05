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В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области продлили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T01:24
2021-05-05T01:24
2021-05-05T01:32
гидрометцентр
москва
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра до вечера среды, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.Ранее предупреждение в Москве действовало до 13.00, в Подмосковье - до 12.00."Желтый - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении.Отмечается, что предупреждение о ветре порывами до 15-17 метров в секунду действует в Москве и Подмосковье до 21.00 5 мая.
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/pogoda-1730894718.html
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гидрометцентр, москва, московская область (подмосковье), общество