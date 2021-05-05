https://ria.ru/20210505/pogibshie-1731160834.html

Число погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 25

Число погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 25

Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 25, все тела опознаны, сообщила местная прокуратура. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:05

2021-05-05T08:05

2021-05-05T09:37

обрушение метромоста в мехико

мехико (город)

в мире

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МЕХИКО, 5 мая — РИА Новости. Число погибших при обрушении метромоста в Мехико возросло до 25, все тела опознаны, сообщила местная прокуратура.В списке погибших четыре женщины, большую часть составляют мужчины. Также в числе жертв есть один подросток в возрасте 13 лет.Ранее сообщалось о 24 погибших и госпитализации 79 пострадавших.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22:22 по местному времени. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести тщательное расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В стране объявлен национальный трехдневный траур.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/mekhiko-1731072705.html

мехико (город)

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2021

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обрушение метромоста в мехико, мехико (город), в мире