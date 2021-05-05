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Мишустин поручил представить подходы к поддержке малообеспеченных семей
Мишустин поручил представить подходы к поддержке малообеспеченных семей
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 10 июня представить в кабмин подходы к созданию целостной системы мер поддержки... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:11
2021-05-05T11:11
2021-05-05T11:15
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минтруду и Минфину до 10 июня представить в кабмин подходы к созданию целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми."До 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. Отдельные поручения Михаила Мишустина касаются выплат, анонсированных президентом", - говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства.
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россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, общество