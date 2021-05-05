https://ria.ru/20210505/pobeda-1731208230.html

"Победа" с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим

"Победа" с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим

Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:50

2021-05-05T15:50

2021-05-05T15:50

победа (авиакомпания)

ларнака (район)

аэрофлот

москва

рим

милан

берлин (город)

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания."Лоукостер "Победа"... открыл продажу на рейсы в Рим (аэропорт Фьюмичино) из Москвы. Полёты возобновятся 12 июня из аэропорта "Внуково" и будут выполняться один раз в неделю - по субботам", - говорится в сообщении.Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан). Кроме того, лоукостер летает из Москвы и по другим международным направлениям: в Берлин, Кёльн, Гюмри, Ларнаку и Ригу.Подробная информация о возможных ограничениях при полётах в Италию и другие страны размещена на официальном сайте авиакомпании.Регулярное авиасообщение между Россией и Италией на данный момент не возобновлено.

https://ria.ru/20210408/riga-1727386672.html

https://ria.ru/20210413/pobeda-1728132766.html

ларнака (район)

москва

рим

милан

берлин (город)

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победа (авиакомпания), ларнака (район), аэрофлот, москва, рим, милан, берлин (город), общество