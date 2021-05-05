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"Победа" с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим
"Победа" с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:50
2021-05-05T15:50
победа (авиакомпания)
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аэрофлот
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания."Лоукостер "Победа"... открыл продажу на рейсы в Рим (аэропорт Фьюмичино) из Москвы. Полёты возобновятся 12 июня из аэропорта "Внуково" и будут выполняться один раз в неделю - по субботам", - говорится в сообщении.Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан). Кроме того, лоукостер летает из Москвы и по другим международным направлениям: в Берлин, Кёльн, Гюмри, Ларнаку и Ригу.Подробная информация о возможных ограничениях при полётах в Италию и другие страны размещена на официальном сайте авиакомпании.Регулярное авиасообщение между Россией и Италией на данный момент не возобновлено.
https://ria.ru/20210408/riga-1727386672.html
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победа (авиакомпания), ларнака (район), аэрофлот, москва, рим, милан, берлин (город), общество

"Победа" с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим

15:50 05.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания.
"Лоукостер "Победа"... открыл продажу на рейсы в Рим (аэропорт Фьюмичино) из Москвы. Полёты возобновятся 12 июня из аэропорта "Внуково" и будут выполняться один раз в неделю - по субботам", - говорится в сообщении.
Самолет авиакомпании Победа в Международном аэропорту Краснодар имени Екатерины II - РИА Новости, 1920, 08.04.2021
8 апреля, 15:25Туризм
"Победа" откроет рейсы из Москвы в Ригу
Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан). Кроме того, лоукостер летает из Москвы и по другим международным направлениям: в Берлин, Кёльн, Гюмри, Ларнаку и Ригу.
Подробная информация о возможных ограничениях при полётах в Италию и другие страны размещена на официальном сайте авиакомпании.
Регулярное авиасообщение между Россией и Италией на данный момент не возобновлено.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа - РИА Новости, 1920, 13.04.2021
13 апреля, 18:24Распространение коронавируса
"Победа" готовит график вывозных рейсов из Турции
 
Победа (авиакомпания)Ларнака (район)АэрофлотМоскваРимМиланБерлин (город)Общество
 
 
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