https://ria.ru/20210505/pobeda-1731208230.html
"Победа" с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим
"Победа" с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим
Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:50
2021-05-05T15:50
2021-05-05T15:50
победа (авиакомпания)
ларнака (район)
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общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости/Прайм. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 12 июня откроет рейсы из Москвы в Рим, сообщает авиакомпания."Лоукостер "Победа"... открыл продажу на рейсы в Рим (аэропорт Фьюмичино) из Москвы. Полёты возобновятся 12 июня из аэропорта "Внуково" и будут выполняться один раз в неделю - по субботам", - говорится в сообщении.Это второе итальянское направление "Победы": в текущем летнем сезоне выполняются рейсы из Москвы в Бергамо (Милан). Кроме того, лоукостер летает из Москвы и по другим международным направлениям: в Берлин, Кёльн, Гюмри, Ларнаку и Ригу.Подробная информация о возможных ограничениях при полётах в Италию и другие страны размещена на официальном сайте авиакомпании.Регулярное авиасообщение между Россией и Италией на данный момент не возобновлено.
https://ria.ru/20210408/riga-1727386672.html
https://ria.ru/20210413/pobeda-1728132766.html
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победа (авиакомпания), ларнака (район), аэрофлот, москва, рим, милан, берлин (город), общество