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В Белоруссии заявили, что в ЕС замалчивают тему переворота в республике
В Белоруссии заявили, что в ЕС замалчивают тему переворота в республике
Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко заявил, что европейские парламентарии... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T18:31
2021-05-05T18:31
наталья кочанова
владимир андрейченко
обсе
зинаида гречаный
кгб белоруссии
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
москва
белоруссия
сша
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко заявил, что европейские парламентарии замалчивают тему попытки госпереворота в республике.Данное заявление прозвучало в среду в Минске на встрече Андрейченко и председателя Совета республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Натальи Кочановой с парламентской делегацией Молдавии во главе с председателем парламента этой страны Зинаидой Гречаный.Он подчеркнул, что Белоруссия будет проводить свою политику. Андрейченко подчеркнул, что Белоруссия - государство миролюбивое, дружественное. "И мы хотим развивать отношения со всеми на основе дружбы, взаимопонимания, доверия", - сказал он.Председатель Палаты представителей призвал молдавскую делегацию вместе активнее работать на площадках межпарламентских структур, например, продвигать тему борьбы с переписыванием истории Второй мировой войны, в частности, в Парламентской ассамблее ОБСЕ. "Считаю, что нам надо более активно выступать с резолюциями, которые носят объединительный характер, которые направлены на укрепление мира и доверия. В целом мы рассчитываем на вашу поддержку и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вы видите на сегодняшний день, какое предвзятое отношение, это мягко говоря, к Беларуси", - подчеркнул спикер.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который, как заявил Лукашенко 24 апреля, был давно завербован американскими спецслужбами. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны при поддержке ФСБ в Москве, куда ездили на переговоры с якобы высокопоставленным белорусским военным, а на самом деле его роль выполнял сотрудник спецслужб.Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины, к ним заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минск инициирует выдачу из-за границы пяти фигурантов уголовного дела для привлечения их к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20210504/sovbez-1731103311.html
https://ria.ru/20210424/perevorot-1729779218.html
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наталья кочанова, владимир андрейченко, обсе, зинаида гречаный, кгб белоруссии, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), москва, белоруссия, сша, в мире

В Белоруссии заявили, что в ЕС замалчивают тему переворота в республике

18:31 05.05.2021
 
© Flickr / Chris PriceГород Минск
Город Минск - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Flickr / Chris Price
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МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко заявил, что европейские парламентарии замалчивают тему попытки госпереворота в республике.
Данное заявление прозвучало в среду в Минске на встрече Андрейченко и председателя Совета республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Натальи Кочановой с парламентской делегацией Молдавии во главе с председателем парламента этой страны Зинаидой Гречаный.
Здание МИД Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 15:19
Премьер Белоруссии прокомментировал декрет о передаче власти Совбезу
"Глубоко в этих вопросах никто, к сожалению, не разбирался после августовских событий. Хотя мы направляли письма всем спикерам парламентов стран, которые входят в Европейский союз. Но, к сожалению, от одного или двух только получили ответы. Они только рассматривают на парламентских ассамблеях эти вопросы, а то, что это была реальная попытка совершения государственного переворота в Беларуси, об этом все замалчивают", - приводит слова Андрейченко агентство Белта.
Он подчеркнул, что Белоруссия будет проводить свою политику. Андрейченко подчеркнул, что Белоруссия - государство миролюбивое, дружественное. "И мы хотим развивать отношения со всеми на основе дружбы, взаимопонимания, доверия", - сказал он.
Председатель Палаты представителей призвал молдавскую делегацию вместе активнее работать на площадках межпарламентских структур, например, продвигать тему борьбы с переписыванием истории Второй мировой войны, в частности, в Парламентской ассамблее ОБСЕ. "Считаю, что нам надо более активно выступать с резолюциями, которые носят объединительный характер, которые направлены на укрепление мира и доверия. В целом мы рассчитываем на вашу поддержку и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вы видите на сегодняшний день, какое предвзятое отношение, это мягко говоря, к Беларуси", - подчеркнул спикер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2021
24 апреля, 17:07
Лукашенко заявил, что на его убийство выделили десять миллионов долларов
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который, как заявил Лукашенко 24 апреля, был давно завербован американскими спецслужбами. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны при поддержке ФСБ в Москве, куда ездили на переговоры с якобы высокопоставленным белорусским военным, а на самом деле его роль выполнял сотрудник спецслужб.
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 14:18
Премьер Белоруссии рассказал об ответе на западные санкции
Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины, к ним заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минск инициирует выдачу из-за границы пяти фигурантов уголовного дела для привлечения их к уголовной ответственности.
 
Наталья КочановаВладимир АндрейченкоОБСЕЗинаида ГречаныйКГБ БелоруссииФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)МоскваБелоруссияСШАВ мире
 
 
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