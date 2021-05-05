В Белоруссии заявили, что в ЕС замалчивают тему переворота в республике
МИНСК, 5 мая – РИА Новости. Председатель Палаты представителей Национального собрания Белоруссии (нижняя палата парламента) Владимир Андрейченко заявил, что европейские парламентарии замалчивают тему попытки госпереворота в республике.
Данное заявление прозвучало в среду в Минске на встрече Андрейченко и председателя Совета республики Национального собрания (верхняя палата парламента) Натальи Кочановой с парламентской делегацией Молдавии во главе с председателем парламента этой страны Зинаидой Гречаный.
"Глубоко в этих вопросах никто, к сожалению, не разбирался после августовских событий. Хотя мы направляли письма всем спикерам парламентов стран, которые входят в Европейский союз. Но, к сожалению, от одного или двух только получили ответы. Они только рассматривают на парламентских ассамблеях эти вопросы, а то, что это была реальная попытка совершения государственного переворота в Беларуси, об этом все замалчивают", - приводит слова Андрейченко агентство Белта.
Он подчеркнул, что Белоруссия будет проводить свою политику. Андрейченко подчеркнул, что Белоруссия - государство миролюбивое, дружественное. "И мы хотим развивать отношения со всеми на основе дружбы, взаимопонимания, доверия", - сказал он.
Председатель Палаты представителей призвал молдавскую делегацию вместе активнее работать на площадках межпарламентских структур, например, продвигать тему борьбы с переписыванием истории Второй мировой войны, в частности, в Парламентской ассамблее ОБСЕ. "Считаю, что нам надо более активно выступать с резолюциями, которые носят объединительный характер, которые направлены на укрепление мира и доверия. В целом мы рассчитываем на вашу поддержку и в Парламентской ассамблее Совета Европы. Вы видите на сегодняшний день, какое предвзятое отношение, это мягко говоря, к Беларуси", - подчеркнул спикер.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии 11 февраля заявил, что ситуация в стране стабилизировалась, пик протестов пройден, их проявления практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем.
Лукашенко 17 апреля сообщил о задержании группы людей, готовивших покушение на него и его детей. По данным президента, к этому причастны спецслужбы США. Согласно заявлению КГБ республики, помимо физического устранения Лукашенко, планировалась организация вооруженного мятежа с целью захвата власти насильственным путем. В том числе среди задержанных - имеющий гражданство США и Белоруссии юрист Юрий Зенкович, который, как заявил Лукашенко 24 апреля, был давно завербован американскими спецслужбами. Зенкович и еще один фигурант дела, белорусский политолог Александр Федута, были задержаны при поддержке ФСБ в Москве, куда ездили на переговоры с якобы высокопоставленным белорусским военным, а на самом деле его роль выполнял сотрудник спецслужб.
Обвиняемыми по делу о подготовке переворота проходят девять человек, из них четверо содержатся в СИЗО в Белоруссии, еще пять человек находятся на территории США, Литвы и Украины, к ним заочно применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Минск инициирует выдачу из-за границы пяти фигурантов уголовного дела для привлечения их к уголовной ответственности.