https://ria.ru/20210505/parki-1731219049.html
В Подмосковье за пять лет создадут 50 парков
В Подмосковье за пять лет создадут 50 парков
Глава Московской области Андрей Воробьев распорядился запустить программу "Парки в лесу", в рамках которой в регионе будет создано 50 обширных парков. При этом... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:13
2021-05-05T17:13
2021-05-05T17:13
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев распорядился запустить программу "Парки в лесу", в рамках которой в регионе будет создано 50 обширных парков. При этом мнение жителей обязательно учтут. Программа рассчитана на пять лет, сообщил телеканал "360"."В этом году проведем работы в первых девяти. В частности, в Липовой роще в Мякинино, Ушмарском лесу в Домодедово, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках", – привела слова Воробьева пресс-служба.Отмечается, что внутри парков устроят спортивные площадки и зоны барбекю. Также поставят скамейки для отдыха, создадут пешеходные дорожки, а зимой будут организованы лыжни.Губернатор Подмосковья заверил, что ради создания торговых павильонов и палаток скверы вырубать не будут. Кроме того, он поручил исключить вырубки для создания новых карьеров."Развивать экономику без строительных материалов невозможно, но добывать песок, срубая вековые сосны, – это варварство", – заметил Воробьев.Другой вызов, обозначенный главой региона, – это чистые водоемы. Он уточнил, что за пять лет удалось расчистить более 50 километров участков рек."Сегодня чистим 25-й километр русла Клязьмы в Мытищах, Королеве, Пушкино. Приступили к Малаховскому озеру в Люберцах", – обратил внимание Воробьев, анонсировав новую программу "100 прудов и озер". Она рассчитана на три года.
https://ria.ru/20210427/ochistka-1730166002.html
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РИА Новости
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости.
Глава Московской области Андрей Воробьев распорядился запустить программу "Парки в лесу", в рамках которой в регионе будет создано 50 обширных парков. При этом мнение жителей обязательно учтут. Программа рассчитана на пять лет, сообщил телеканал "360"
.
"В этом году проведем работы в первых девяти. В частности, в Липовой роще в Мякинино, Ушмарском лесу в Домодедово, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках", – привела слова Воробьева пресс-служба.
Отмечается, что внутри парков устроят спортивные площадки и зоны барбекю. Также поставят скамейки для отдыха, создадут пешеходные дорожки, а зимой будут организованы лыжни.
Губернатор Подмосковья заверил, что ради создания торговых павильонов и палаток скверы вырубать не будут. Кроме того, он поручил исключить вырубки для создания новых карьеров.
"Развивать экономику без строительных материалов невозможно, но добывать песок, срубая вековые сосны, – это варварство", – заметил Воробьев.
Другой вызов, обозначенный главой региона, – это чистые водоемы. Он уточнил, что за пять лет удалось расчистить более 50 километров участков рек.
"Сегодня чистим 25-й километр русла Клязьмы в Мытищах, Королеве, Пушкино. Приступили к Малаховскому озеру в Люберцах", – обратил внимание Воробьев, анонсировав новую программу "100 прудов и озер". Она рассчитана на три года.