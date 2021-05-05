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Шапка - Новости Подмосковья - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210505/parki-1731219049.html
В Подмосковье за пять лет создадут 50 парков
В Подмосковье за пять лет создадут 50 парков
Глава Московской области Андрей Воробьев распорядился запустить программу "Парки в лесу", в рамках которой в регионе будет создано 50 обширных парков. При этом... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:13
2021-05-05T17:13
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев распорядился запустить программу "Парки в лесу", в рамках которой в регионе будет создано 50 обширных парков. При этом мнение жителей обязательно учтут. Программа рассчитана на пять лет, сообщил телеканал "360"."В этом году проведем работы в первых девяти. В частности, в Липовой роще в Мякинино, Ушмарском лесу в Домодедово, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках", – привела слова Воробьева пресс-служба.Отмечается, что внутри парков устроят спортивные площадки и зоны барбекю. Также поставят скамейки для отдыха, создадут пешеходные дорожки, а зимой будут организованы лыжни.Губернатор Подмосковья заверил, что ради создания торговых павильонов и палаток скверы вырубать не будут. Кроме того, он поручил исключить вырубки для создания новых карьеров."Развивать экономику без строительных материалов невозможно, но добывать песок, срубая вековые сосны, – это варварство", – заметил Воробьев.Другой вызов, обозначенный главой региона, – это чистые водоемы. Он уточнил, что за пять лет удалось расчистить более 50 километров участков рек."Сегодня чистим 25-й километр русла Клязьмы в Мытищах, Королеве, Пушкино. Приступили к Малаховскому озеру в Люберцах", – обратил внимание Воробьев, анонсировав новую программу "100 прудов и озер". Она рассчитана на три года.
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андрей воробьев, московская область (подмосковье)

В Подмосковье за пять лет создадут 50 парков

17:13 05.05.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновСемья гуляет в парке
Семья гуляет в парке - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев распорядился запустить программу "Парки в лесу", в рамках которой в регионе будет создано 50 обширных парков. При этом мнение жителей обязательно учтут. Программа рассчитана на пять лет, сообщил телеканал "360".
"В этом году проведем работы в первых девяти. В частности, в Липовой роще в Мякинино, Ушмарском лесу в Домодедово, Видновском парке в Ленинском городском округе, Кузьминском парке в Котельниках", – привела слова Воробьева пресс-служба.
Отмечается, что внутри парков устроят спортивные площадки и зоны барбекю. Также поставят скамейки для отдыха, создадут пешеходные дорожки, а зимой будут организованы лыжни.
Река Клязьма в Московской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 15:55Новости Подмосковья
Трехлетнюю программу по очистке рек и озер запустят в Подмосковье
Губернатор Подмосковья заверил, что ради создания торговых павильонов и палаток скверы вырубать не будут. Кроме того, он поручил исключить вырубки для создания новых карьеров.
"Развивать экономику без строительных материалов невозможно, но добывать песок, срубая вековые сосны, – это варварство", – заметил Воробьев.
Другой вызов, обозначенный главой региона, – это чистые водоемы. Он уточнил, что за пять лет удалось расчистить более 50 километров участков рек.
"Сегодня чистим 25-й километр русла Клязьмы в Мытищах, Королеве, Пушкино. Приступили к Малаховскому озеру в Люберцах", – обратил внимание Воробьев, анонсировав новую программу "100 прудов и озер". Она рассчитана на три года.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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