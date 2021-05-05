https://ria.ru/20210505/parad-1731150868.html

ВКС проведет авиационную тренировку воздушного парада над Москвой

ВКС проведет авиационную тренировку воздушного парада над Москвой

Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнят в среду пролет парадного строя авиации над Красной площадью, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T00:04

2021-05-05T00:04

2021-05-05T00:04

воздушно-космические силы россии

москва

безопасность

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнят в среду пролет парадного строя авиации над Красной площадью, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как отметили в министерстве, впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных Ми-28Н."Помимо этого, особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент – пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники", - добавили в Минобороны.В составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники.Тренировка завершится пролетом экипажей самолетов МиГ-31К и Су-57 и трех групп самолетов - "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" в составе пилотажных групп "Русские Витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шести штурмовиков Су-25, которые на параде окрасят небо в цвета российского флага.В параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади Москвы, также примут участие более 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Первыми по площади пройдут пешие расчеты, затем - механизированная колонна, авиация завершит парад.

https://ria.ru/20210503/repetitsiya-1731038718.html

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воздушно-космические силы россии, москва, безопасность, общество