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ВКС проведет авиационную тренировку воздушного парада над Москвой
ВКС проведет авиационную тренировку воздушного парада над Москвой
Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнят в среду пролет парадного строя авиации над Красной площадью, сообщили журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T00:04
2021-05-05T00:04
воздушно-космические силы россии
москва
безопасность
общество
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнят в среду пролет парадного строя авиации над Красной площадью, сообщили журналистам в Минобороны РФ.Как отметили в министерстве, впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных Ми-28Н."Помимо этого, особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент – пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники", - добавили в Минобороны.В составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники.Тренировка завершится пролетом экипажей самолетов МиГ-31К и Су-57 и трех групп самолетов - "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" в составе пилотажных групп "Русские Витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шести штурмовиков Су-25, которые на параде окрасят небо в цвета российского флага.В параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади Москвы, также примут участие более 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Первыми по площади пройдут пешие расчеты, затем - механизированная колонна, авиация завершит парад.
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воздушно-космические силы россии, москва, безопасность, общество

ВКС проведет авиационную тренировку воздушного парада над Москвой

00:04 05.05.2021
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкВоздушный парад Победы в Москве
Воздушный парад Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) РФ выполнят в среду пролет парадного строя авиации над Красной площадью, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"В авиационной тренировке примут участие 23 вертолета и 53 самолета ВКС, всего 76 единиц авиационной техники. Все полеты будут выполняются на высотах от 180 до 550 метров и на скорости от 200 до 550 километров в час", - рассказали в ведомстве.
Как отметили в министерстве, впервые в этом году открывают воздушную часть парада три тяжелых транспортных вертолета Ми-26, за которыми пролетят экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8, ударных Ми-35, Ка-52 и пилотажная группа "Беркуты" на ударных Ми-28Н.
"Помимо этого, особенностью авиационного парада в 2021 году станет новый элемент – пролет стратегического ракетоносца Ту-160 дальней авиации в сопровождении звена самолетов Су-35С Центра показа авиационной техники", - добавили в Минобороны.
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году - РИА Новости, 1920, 01.05.2021
1 мая, 11:59Инфографика
Парад Победы на Красной площади в Москве в 2021 году
Инфографика
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В составе парадного строя авиации задействованы стратегические ракетоносцы Ту-160 и Ту-95МС, самолеты-заправщики Ил-78, самолеты военно-транспортной авиации Ил-76, истребители Су-35С, бомбардировщики Су-34, Су-24М и другие типы авиационной техники.
Тренировка завершится пролетом экипажей самолетов МиГ-31К и Су-57 и трех групп самолетов - "тактического крыла" Липецкого авиацентра, "кубинского бриллианта" в составе пилотажных групп "Русские Витязи" на Су-30СМ и "Стрижи" на МиГ-29 и шести штурмовиков Су-25, которые на параде окрасят небо в цвета российского флага.
В параде Победы, который состоится 9 мая на Красной площади Москвы, также примут участие более 12 тысяч военных и 190 единиц вооружения, военной и специальной техники. Первыми по площади пройдут пешие расчеты, затем - механизированная колонна, авиация завершит парад.
Парад Победы в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 22:31
В Симферополе прошла первая репетиция Парада Победы
 
Воздушно-космические силы РоссииМоскваБезопасностьОбщество
 
 
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