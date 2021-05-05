https://ria.ru/20210505/nizhnevartovsk-1731161128.html

Мэрия Нижневартовска объяснила появление "флагов Франции" на фото площади

Мэрия Нижневартовска объяснила появление "флагов Франции" на фото площади

Мэрия в Нижневартовске (ХМАО) после появления в СМИ фотографий с "флагами Франции" на площади объяснила, что такой эффект возник из-за выбранного ракурса... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:15

2021-05-05T08:15

2021-05-05T08:15

франция

нижневартовск

общество

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая - РИА Новости. Мэрия в Нижневартовске (ХМАО) после появления в СМИ фотографий с "флагами Франции" на площади объяснила, что такой эффект возник из-за выбранного ракурса съемки, на самом деле это отдельно взятые полотна в цветах российского триколора.Ранее региональные СМИ обратили внимание на фотографии, сделанные местным жителем на площади у Дворца искусств в Нижневартовске. Рядом с символикой, посвященной Дню Победы, можно увидеть трехцветные полотна, в комбинации напоминающие флаги Франции.Как пояснили РИА Новости в мэрии, у здания установлены "отдельные полотна, расположенные вертикально", в следующей последовательности: белый, синий, красный. При этом форма конструкции такова, что среднее полотно синего цвета расположено глубже двух других по краям, из-за чего и возникли ассоциации с французским триколором."Для получения желаемого эффекта фотограф снимал сбоку и издалека, чтобы изображение было максимально размытым. Тем не менее, если увеличить этот снимок, становится видно, что никакого флага другого государства нет и не было", - подчеркнул собеседник агентства.В администрации города добавили, что на конструкциях уже установили полотна красного цвета.

https://ria.ru/20180714/1524596498.html

франция

нижневартовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, нижневартовск, общество