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Киевский политолог назвал "причину" нищеты украинцев
Киевский политолог назвал "причину" нищеты украинцев
Украинский политолог, директор "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой заявил в эфире телеканала "Наш", что отсутствие декоммунизации на Украине... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T06:20
2021-05-05T06:20
украина
в мире
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Украинский политолог, директор "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой заявил в эфире телеканала "Наш", что отсутствие декоммунизации на Украине является "причиной" нищеты ее жителей."Это функция государства - что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация - это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели", - утверждает Ницой.По его мнению, власти Украины не смогли провести "нормальную декоммунизацию", поэтому украинцы и находятся в нищете."Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации", - пожаловался политолог.С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти страны публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
https://ria.ru/20210422/lvov-1729491207.html
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украина, в мире

Киевский политолог назвал "причину" нищеты украинцев

06:20 05.05.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против законопроекта о продлении преподавания на русском языке в школах Украины
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© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Украинский политолог, директор "Центра стратегических разработок" Андрей Ницой заявил в эфире телеканала "Наш", что отсутствие декоммунизации на Украине является "причиной" нищеты ее жителей.
"Это функция государства - что-то запрещать, а что-то разрешать. Нам ничего не надо забывать, но нам надо проводить политику не только декоммунизации, но и деколонизации. Декоммунизация - это маленький, первый этап широкой политики, которую мы не провели", - утверждает Ницой.
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По его мнению, власти Украины не смогли провести "нормальную декоммунизацию", поэтому украинцы и находятся в нищете.
"Поэтому мы и пошли на эту варварскую приватизацию. Поэтому и создались олигархические группы, потому что у нас не была проведена качественная декоммунизация, и не начался процесс деколонизации", - пожаловался политолог.
С мая 2015 года на Украине действует закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт нацпамяти страны публиковал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "О декоммунизации", поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.
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