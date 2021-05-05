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Главой кабинета министров Киргизии стал Улукбек Марипов
Главой кабинета министров Киргизии стал Улукбек Марипов
Председателем кабмина Киргизии после переформатирования правительства вновь утвержден Улукбек Марипов, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Садыра... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:10
2021-05-05T15:10
улукбек марипов
садыр жапаров
киргизия
в мире
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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Председателем кабмина Киргизии после переформатирования правительства вновь утвержден Улукбек Марипов, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Садыра Жапарова."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Марипов Улукбек Асамидинович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщил представитель пресс-службы.Ранее указом главы государства правительство республики было переформатировано в кабинет министров. По закону старый состав исполнительной власти автоматически считается ушедшим в отставку.Согласно указу Жапарова, первым зампредседателя кабмина остался первый вице-премьер Артем Новиков, другими заместителями председателя стали директор Национальной библиотеки Жылдыз Бакашова, бывший вице-премьер Улукбек Кармышаков и бывший глава госагенства связи Азамат Дыйканбаев. Последний также возглавил новое министерство цифрового развития.
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улукбек марипов, садыр жапаров, киргизия, в мире

Главой кабинета министров Киргизии стал Улукбек Марипов

15:10 05.05.2021
 
© Фото : Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан Досалиев Улукбек Марипов
Улукбек Марипов - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© Фото : Официальный сайт Президента Кыргызской Республики / Султан Досалиев
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Председателем кабмина Киргизии после переформатирования правительства вновь утвержден Улукбек Марипов, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Садыра Жапарова.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Марипов Улукбек Асамидинович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщил представитель пресс-службы.
Садыр Жапаров - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
07:18
Президент Киргизии подписал новую конституцию страны
Ранее указом главы государства правительство республики было переформатировано в кабинет министров. По закону старый состав исполнительной власти автоматически считается ушедшим в отставку.
Согласно указу Жапарова, первым зампредседателя кабмина остался первый вице-премьер Артем Новиков, другими заместителями председателя стали директор Национальной библиотеки Жылдыз Бакашова, бывший вице-премьер Улукбек Кармышаков и бывший глава госагенства связи Азамат Дыйканбаев. Последний также возглавил новое министерство цифрового развития.

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