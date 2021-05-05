https://ria.ru/20210505/naznachenie-1731201722.html
Главой кабинета министров Киргизии стал Улукбек Марипов
Главой кабинета министров Киргизии стал Улукбек Марипов
Председателем кабмина Киргизии после переформатирования правительства вновь утвержден Улукбек Марипов, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Садыра... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:10
2021-05-05T15:10
2021-05-05T15:10
улукбек марипов
садыр жапаров
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595479697_0:116:2400:1466_1920x0_80_0_0_43557ff7717cfb1193617335b0d7e529.jpg
БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Председателем кабмина Киргизии после переформатирования правительства вновь утвержден Улукбек Марипов, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Садыра Жапарова."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Марипов Улукбек Асамидинович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщил представитель пресс-службы.Ранее указом главы государства правительство республики было переформатировано в кабинет министров. По закону старый состав исполнительной власти автоматически считается ушедшим в отставку.Согласно указу Жапарова, первым зампредседателя кабмина остался первый вице-премьер Артем Новиков, другими заместителями председателя стали директор Национальной библиотеки Жылдыз Бакашова, бывший вице-премьер Улукбек Кармышаков и бывший глава госагенства связи Азамат Дыйканбаев. Последний также возглавил новое министерство цифрового развития.
https://ria.ru/20210505/konstitutsiya-1731158751.html
киргизия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595479697_0:0:2290:1717_1920x0_80_0_0_03266b3cd2f0e2810b111018fe559091.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
улукбек марипов, садыр жапаров, киргизия, в мире
БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости.
Председателем кабмина Киргизии
после переформатирования правительства вновь утвержден Улукбек Марипов
, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Садыра Жапарова
.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Марипов Улукбек Асамидинович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщил представитель пресс-службы.
Ранее указом главы государства правительство республики было переформатировано в кабинет министров. По закону старый состав исполнительной власти автоматически считается ушедшим в отставку.
Согласно указу Жапарова, первым зампредседателя кабмина остался первый вице-премьер Артем Новиков, другими заместителями председателя стали директор Национальной библиотеки Жылдыз Бакашова, бывший вице-премьер Улукбек Кармышаков и бывший глава госагенства связи Азамат Дыйканбаев. Последний также возглавил новое министерство цифрового развития.
Все новости Киргизии читайте на сайте Sputnik Кыргызстан >>