https://ria.ru/20210505/naznachenie-1731201722.html

Главой кабинета министров Киргизии стал Улукбек Марипов

Главой кабинета министров Киргизии стал Улукбек Марипов

Председателем кабмина Киргизии после переформатирования правительства вновь утвержден Улукбек Марипов, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Садыра... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:10

2021-05-05T15:10

2021-05-05T15:10

улукбек марипов

садыр жапаров

киргизия

в мире

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БИШКЕК, 5 мая - РИА Новости. Председателем кабмина Киргизии после переформатирования правительства вновь утвержден Улукбек Марипов, сообщили РИА Новости в пресс-службе президента Садыра Жапарова."Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому… Марипов Улукбек Асамидинович назначен председателем кабинета министров Кыргызской Республики, и он освобожден от ранее занимаемой должности", - сообщил представитель пресс-службы.Ранее указом главы государства правительство республики было переформатировано в кабинет министров. По закону старый состав исполнительной власти автоматически считается ушедшим в отставку.Согласно указу Жапарова, первым зампредседателя кабмина остался первый вице-премьер Артем Новиков, другими заместителями председателя стали директор Национальной библиотеки Жылдыз Бакашова, бывший вице-премьер Улукбек Кармышаков и бывший глава госагенства связи Азамат Дыйканбаев. Последний также возглавил новое министерство цифрового развития.

https://ria.ru/20210505/konstitutsiya-1731158751.html

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улукбек марипов, садыр жапаров, киргизия, в мире