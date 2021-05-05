Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210505/myanma-1731178416.html
Подпольное правительство Мьянмы заявило о создании альтернативной армии
Подпольное правительство Мьянмы заявило о создании альтернативной армии
Подпольное теневое Правительство национального единства (ПНЕ) Мьянмы, созданное бывшими депутатами парламента страны для руководства борьбой против военных... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:51
2021-05-05T11:51
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
национальная лига за демократию (нлд)
мьянма
нейпьидо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727249400_0:74:3072:1802_1920x0_80_0_0_8263a41a143c9594570ec9a3507e10ae.jpg
БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Подпольное теневое Правительство национального единства (ПНЕ) Мьянмы, созданное бывшими депутатами парламента страны для руководства борьбой против военных властей, свергнувших гражданское правительство в начале февраля 2021 года, объявило о формировании собственных вооруженных сил в противовес вооруженным силам Мьянмы, заявление опубликовано в среду в Twitter ПНЕ.В заявлении говорится, что Правительство национального единства создает Народные силы обороны для обеспечения защиты своих сторонников от действий военных властей.Предполагается, что Народные силы обороны станут ядром, вокруг которого будут построены новые Федеральные Союзные вооруженные силы Мьянмы, способные, в отличие от нынешних вооруженных сил, захвативших власть в стране, прекратить происходящий в Мьянме гражданский конфликт, также говорится в сообщении.ПНЕ, созданное депутатами распущенного военными парламента Мьянмы от бывшей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), неоднократно заявляло о постановке задачи создания в Мьянме федеративного государства вместо существующего унитарного, что позволит, с точки зрения НЛД, разрешить раз и навсегда все этно-культурные конфликты между народностями, населяющими Мьянму, которые питают сепаратистские движения национальных меньшинств и гражданский конфликт, начавшийся в стране в 1949 году, спустя год после получения независимости от Великобритании. Гражданская война, шедшая с 1949 по середину 1990-х годов, после заключения мирных соглашений со многими этническими армиями, перешла в серию конфликтов центральных властей страны с отдельными этническими вооруженными формированиями, которые продолжаются до настоящего времени. Попытки гражданского правительства Мьянмы в 2015 – 2020 годах примирить между собой все стороны конфликта в рамках общего соглашения не привели к полному успеху, а после перехода власти к военным в феврале 2021 года военные действия возобновились сразу в нескольких регионах страны, контролируемых этническими повстанцами.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.
https://ria.ru/20210505/myanma-1731170926.html
https://ria.ru/20210503/myanma-1730986364.html
мьянма
нейпьидо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/04/07/1727249400_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_02fb62fdff9c89988cabbf3128c37a9d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), национальная лига за демократию (нлд), мьянма, нейпьидо, в мире

Подпольное правительство Мьянмы заявило о создании альтернативной армии

11:51 05.05.2021
 
© AP PhotoПротестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма
Протестующие против военного переворота с самодельными пневматическими винтовками в Янгоне, Мьянма - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Подпольное теневое Правительство национального единства (ПНЕ) Мьянмы, созданное бывшими депутатами парламента страны для руководства борьбой против военных властей, свергнувших гражданское правительство в начале февраля 2021 года, объявило о формировании собственных вооруженных сил в противовес вооруженным силам Мьянмы, заявление опубликовано в среду в Twitter ПНЕ.
В заявлении говорится, что Правительство национального единства создает Народные силы обороны для обеспечения защиты своих сторонников от действий военных властей.
Предполагается, что Народные силы обороны станут ядром, вокруг которого будут построены новые Федеральные Союзные вооруженные силы Мьянмы, способные, в отличие от нынешних вооруженных сил, захвативших власть в стране, прекратить происходящий в Мьянме гражданский конфликт, также говорится в сообщении.
ПНЕ, созданное депутатами распущенного военными парламента Мьянмы от бывшей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД), неоднократно заявляло о постановке задачи создания в Мьянме федеративного государства вместо существующего унитарного, что позволит, с точки зрения НЛД, разрешить раз и навсегда все этно-культурные конфликты между народностями, населяющими Мьянму, которые питают сепаратистские движения национальных меньшинств и гражданский конфликт, начавшийся в стране в 1949 году, спустя год после получения независимости от Великобритании. Гражданская война, шедшая с 1949 по середину 1990-х годов, после заключения мирных соглашений со многими этническими армиями, перешла в серию конфликтов центральных властей страны с отдельными этническими вооруженными формированиями, которые продолжаются до настоящего времени. Попытки гражданского правительства Мьянмы в 2015 – 2020 годах примирить между собой все стороны конфликта в рамках общего соглашения не привели к полному успеху, а после перехода власти к военным в феврале 2021 года военные действия возобновились сразу в нескольких регионах страны, контролируемых этническими повстанцами.
Участник акции протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
Вчера, 10:40
СМИ: в Мьянме при взрыве самодельного устройства погибли пять человек
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.
Протестующего с плакатом в поддержку Армии независимости Качина (KIA) и Организации независимости Качина (KIO) во время демонстрации против военного переворота в Хпаканте в штате Качин в Мьянме - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
3 мая, 12:46
Этнические повстанцы в Мьянме сбили военный вертолет
 
Зо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Национальная лига за демократию (НЛД)МьянмаНейпьидоВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
Лента новостейМолния