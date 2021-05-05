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СМИ: в Мьянме при взрыве самодельного устройства погибли пять человек
СМИ: в Мьянме при взрыве самодельного устройства погибли пять человек
Пять человек погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства на ферме в регионе Баго в Мьянме, сообщает в среду интернет-версия газеты Global New... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T10:40
2021-05-05T10:40
зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор)
национальная лига за демократию (нлд)
мьянма
нейпьидо
в мире
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БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Пять человек погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства на ферме в регионе Баго в Мьянме, сообщает в среду интернет-версия газеты Global New Light of Myanmar.По версии газеты, контролируемой военным правительством, взрыв произошел в понедельник "во время испытаний самодельного взрывного устройства", которое якобы собирала группа из пяти человек, включая депутата распущенного в феврале парламента Мьянмы от бывшей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). Четыре участника группы, в том числе бывший депутат, были убиты на месте, еще одному оторвало обе руки, и он позже скончался в больнице, говорится в сообщении. Еще один человек был ранен взрывом и находится в настоящее время на лечении, сообщает газета.Полицейские, ведущие расследование, нашли на месте взрыва обрывки провода, части мобильных телефонов и батарей к мобильным устройствам, говорится в сообщении.В то же время в вышедшем днем ранее, во вторник, сообщении, оппозиционный новостной портал "Иравади" упоминает "бомбу в посылке", которую, якобы, получили скрывавшиеся на ферме бывший депутат парламента Тет Вин Хлайн и трое полицейских, "перешедших на сторону народа в борьбе с военными властями". По информации "Иравади", депутат, трое полицейских и владелец фермы погибли в результате взрыва.Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.
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зо мин тун (глава информационной группы государственного административного совета мьянмы, генерал-майор), национальная лига за демократию (нлд), мьянма, нейпьидо, в мире

СМИ: в Мьянме при взрыве самодельного устройства погибли пять человек

10:40 05.05.2021
 
© REUTERS / StringerУчастник акции протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма
Участник акции протеста против военного переворота в Мандалае, Мьянма - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© REUTERS / Stringer
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БАНГКОК, 5 мая – РИА Новости. Пять человек погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства на ферме в регионе Баго в Мьянме, сообщает в среду интернет-версия газеты Global New Light of Myanmar.
По версии газеты, контролируемой военным правительством, взрыв произошел в понедельник "во время испытаний самодельного взрывного устройства", которое якобы собирала группа из пяти человек, включая депутата распущенного в феврале парламента Мьянмы от бывшей правящей партии "Национальная лига за демократию" (НЛД). Четыре участника группы, в том числе бывший депутат, были убиты на месте, еще одному оторвало обе руки, и он позже скончался в больнице, говорится в сообщении. Еще один человек был ранен взрывом и находится в настоящее время на лечении, сообщает газета.
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Полицейские, ведущие расследование, нашли на месте взрыва обрывки провода, части мобильных телефонов и батарей к мобильным устройствам, говорится в сообщении.
В то же время в вышедшем днем ранее, во вторник, сообщении, оппозиционный новостной портал "Иравади" упоминает "бомбу в посылке", которую, якобы, получили скрывавшиеся на ферме бывший депутат парламента Тет Вин Хлайн и трое полицейских, "перешедших на сторону народа в борьбе с военными властями". По информации "Иравади", депутат, трое полицейских и владелец фермы погибли в результате взрыва.
Вооружённые силы Мьянмы сместили гражданское правительство и взяли власть в стране в свои руки 1 февраля, арестовав гражданских лидеров. Военные объяснили свои действия предполагаемой массовой фальсификацией результатов всеобщих выборов 2020 года в пользу правившей тогда партии "Национальная лига за демократию" (НЛД) и нежеланием гражданских властей её расследовать. Придя к власти с помощью конституционного механизма введения чрезвычайного положения, руководители нового военного правительства пообещали провести через год новые выборы и передать власть партии, которая на них победит. 9 апреля на пресс-брифинге в Нейпьидо официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун назвал другой предполагаемый срок проведения выборов: в течение двух лет.
Массовые протесты против военных властей ежедневно проходят во многих городах Мьянмы. Более 70% государственных служащих, включая медицинских работников, присоединились к кампании гражданского неповиновения властям, покинув свои рабочие места.
По версии военных, протестное движение, начавшееся после их прихода к власти, как мирное, очень быстро перешло в радикальные формы и прямое вооруженное сопротивление властям, с вооруженными нападениями на полицейских и военных, с поджогами и взрывами, при которых часто страдают невинные люди, с атаками на воинские части и полицейские участки. Военные власти также заявляют, что в результате забастовок врачей и транспортников в разгар пандемии коронавируса в Мьянме не работают больницы и общественный транспорт.
Протестующего с плакатом в поддержку Армии независимости Качина (KIA) и Организации независимости Качина (KIO) во время демонстрации против военного переворота в Хпаканте в штате Качин в Мьянме - РИА Новости, 1920, 03.05.2021
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Зо Мин Тун (Глава информационной группы Государственного административного совета Мьянмы, генерал-майор)Национальная лига за демократию (НЛД)МьянмаНейпьидоВ мире
 
 
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