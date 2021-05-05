https://ria.ru/20210505/moldaviya-1731211022.html

ЦИК Молдавии зарегистрировал избирательный блок "Ренато Усатый"

ЦИК Молдавии зарегистрировал избирательный блок "Ренато Усатый"

Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду зарегистрировала избирательный блок "Ренато Усатый", в который вошли "Наша партия" и "Patria" ("Родина"),... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T16:09

2021-05-05T16:09

2021-05-05T16:09

россия

владимир плахотнюк

майя санду

наша партия

ренато усатый

молдавия

в мире

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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду зарегистрировала избирательный блок "Ренато Усатый", в который вошли "Наша партия" и "Patria" ("Родина"), заявил глава ЦИК Дорин Чимил.Председатель "Нашей партии", молдавский бизнесмен Ренато Усатый во вторник подал документы в Центризбирком для регистрации избирательного блока с партией "Patria". Блок будет называться "Ренато Усатый"."Проект о регистрации избирательного блока "Ренато Усатый" был одобрен единогласно", - заявил Чимил на заседании центризбиркома."Наша партия" на выборах в парламент в 2019 году не смогла получить ни одного мандата. При этом на президентских выборах в Молдавии в конце 2020 года кандидатуру Усатого поддержали 17% населения, в первом туре он занял третье место.В конце апреля прошлого года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента, проведение досрочных выборов запланировано на 11 июля.

https://ria.ru/20210505/moldaviya-1731181615.html

https://ria.ru/20210428/moldaviya-1730376785.html

россия

молдавия

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россия, владимир плахотнюк, майя санду, наша партия, ренато усатый, молдавия, в мире