ЦИК Молдавии зарегистрировал избирательный блок "Ренато Усатый"
КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду зарегистрировала избирательный блок "Ренато Усатый", в который вошли "Наша партия" и "Patria" ("Родина"), заявил глава ЦИК Дорин Чимил.
Председатель "Нашей партии", молдавский бизнесмен Ренато Усатый во вторник подал документы в Центризбирком для регистрации избирательного блока с партией "Patria". Блок будет называться "Ренато Усатый".
"Проект о регистрации избирательного блока "Ренато Усатый" был одобрен единогласно", - заявил Чимил на заседании центризбиркома.
"Наша партия" на выборах в парламент в 2019 году не смогла получить ни одного мандата. При этом на президентских выборах в Молдавии в конце 2020 года кандидатуру Усатого поддержали 17% населения, в первом туре он занял третье место.
В конце апреля прошлого года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.
Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента, проведение досрочных выборов запланировано на 11 июля.
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