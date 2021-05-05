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ЦИК Молдавии зарегистрировал избирательный блок "Ренато Усатый"
ЦИК Молдавии зарегистрировал избирательный блок "Ренато Усатый"
Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду зарегистрировала избирательный блок "Ренато Усатый", в который вошли "Наша партия" и "Patria" ("Родина"),... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T16:09
2021-05-05T16:09
россия
владимир плахотнюк
майя санду
наша партия
ренато усатый
молдавия
в мире
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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду зарегистрировала избирательный блок "Ренато Усатый", в который вошли "Наша партия" и "Patria" ("Родина"), заявил глава ЦИК Дорин Чимил.Председатель "Нашей партии", молдавский бизнесмен Ренато Усатый во вторник подал документы в Центризбирком для регистрации избирательного блока с партией "Patria". Блок будет называться "Ренато Усатый"."Проект о регистрации избирательного блока "Ренато Усатый" был одобрен единогласно", - заявил Чимил на заседании центризбиркома."Наша партия" на выборах в парламент в 2019 году не смогла получить ни одного мандата. При этом на президентских выборах в Молдавии в конце 2020 года кандидатуру Усатого поддержали 17% населения, в первом туре он занял третье место.В конце апреля прошлого года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента, проведение досрочных выборов запланировано на 11 июля.
https://ria.ru/20210505/moldaviya-1731181615.html
https://ria.ru/20210428/moldaviya-1730376785.html
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россия, владимир плахотнюк, майя санду, наша партия, ренато усатый, молдавия, в мире

ЦИК Молдавии зарегистрировал избирательный блок "Ренато Усатый"

16:09 05.05.2021
 
© РИА Новости / Sputnik/Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкПротестные акции оппозиции в Кишиневе
Протестные акции оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии в среду зарегистрировала избирательный блок "Ренато Усатый", в который вошли "Наша партия" и "Patria" ("Родина"), заявил глава ЦИК Дорин Чимил.
Председатель "Нашей партии", молдавский бизнесмен Ренато Усатый во вторник подал документы в Центризбирком для регистрации избирательного блока с партией "Patria". Блок будет называться "Ренато Усатый".
Премьер-министр Молдавии Ион Кику - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
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Партия экс-премьера Молдавии Кику примет участие в досрочных выборах
"Проект о регистрации избирательного блока "Ренато Усатый" был одобрен единогласно", - заявил Чимил на заседании центризбиркома.
"Наша партия" на выборах в парламент в 2019 году не смогла получить ни одного мандата. При этом на президентских выборах в Молдавии в конце 2020 года кандидатуру Усатого поддержали 17% населения, в первом туре он занял третье место.
В конце апреля прошлого года МВД России сообщило, что заочно предъявило Усатому обвинение по делу о выводе из России совместно с молдавским олигархом Владимиром Плахотнюком 500 миллиардов рублей. Следствие называет его участником международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах выводило сотни миллиардов рублей из РФ через молдавский Moldindconbank.
Организаторами криминальной схемы МВД РФ считает имеющих и российские, и молдавские паспорта Владимира Плахотнюка и Вячеслава Платона. Они тоже в международном розыске.
Президент Молдавии Майя Санду 28 апреля подписала указ о роспуске парламента, проведение досрочных выборов запланировано на 11 июля.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.04.2021
28 апреля, 18:41
Президент Молдавии объявила о роспуске парламента
 
РоссияВладимир ПлахотнюкМайя СандуНаша партияРенато УсатыйМолдавияВ мире
 
 
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