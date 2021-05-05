https://ria.ru/20210505/moldaviya-1731203700.html

Российские дипломаты осудили высказывания молдавского политика

Российские дипломаты осудили высказывания молдавского политика

Посольство России в Молдавии осудило заявления отдельных молдавских политиков, которые глумятся над памятью победителей в Великой Отечественной войне, и... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:22

2021-05-05T15:22

2021-05-05T15:22

россия

молдавия

кишинев

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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Посольство России в Молдавии осудило заявления отдельных молдавских политиков, которые глумятся над памятью победителей в Великой Отечественной войне, и выражает уверенность, что в республике не возродится нацизм, сообщила пресс-служба дипмиссии."В канун священного праздника Дня Победы, ознаменовавшего триумф прогрессивных сил человечества над нацизмом, наследники поражения, составляющие меньшинство в Республике Молдова, глумятся над священной памятью победителей. Верим, что возрождения нацизма на молдавской земле не произойдет", - говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства в Facebook.Заявление сделано в контексте высказывания лидера Партии Национального единства в Молдавии, который потребовал прекратить ремонт мемориала воинской славы в Кишиневе, назвав его "мемориалом лжи"."Реваншистские шовинистические заявления отдельных представителей местного политического класса вызывают резкое отторжение и неприязнь у здравых сил молдавского общества. Такую адекватную оценку всецело разделяем и поддерживаем", - отметили в посольстве.Мемориальный комплекс "Вечность" был сооружен в Кишиневе в память о воинах, погибших в боях за освобождение Молдавии от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20210504/moldaviya-1731136225.html

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россия, молдавия, кишинев, в мире