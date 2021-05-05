https://ria.ru/20210505/mishustin-1731179798.html

Мишустин поручил отчитаться о работе по социальному казначейству

Мишустин поручил отчитаться о работе по социальному казначейству

Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России до 15 сентября должны отчитаться о реализации проекта поэтапного перехода к... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:02

2021-05-05T12:02

2021-05-05T12:02

россия

пенсионный фонд рф

министерство финансов рф (минфин россии)

владимир путин

экономика

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России до 15 сентября должны отчитаться о реализации проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства.Об этом говорится в перечне поручений, утверждённых премьер-министром, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в апрельском послании Федеральному Собранию."За реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации – он должен осуществиться до конца 2022 года – будут отвечать Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.К этому же сроку Минэкономразвития, Минцифры и Минфин обязаны доложить о мерах, принятых по исполнению поручения главы государства по круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой формат, отмечается в сообщении, должен стать доступным до конца 2023 года.Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство".

https://ria.ru/20210114/mishustin-1592996075.html

https://ria.ru/20210421/kaznacheystvo-1729287472.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, пенсионный фонд рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика