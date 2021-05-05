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Мишустин поручил отчитаться о работе по социальному казначейству
Мишустин поручил отчитаться о работе по социальному казначейству
Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России до 15 сентября должны отчитаться о реализации проекта поэтапного перехода к... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:02
2021-05-05T12:02
россия
пенсионный фонд рф
министерство финансов рф (минфин россии)
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России до 15 сентября должны отчитаться о реализации проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства.Об этом говорится в перечне поручений, утверждённых премьер-министром, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в апрельском послании Федеральному Собранию."За реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации – он должен осуществиться до конца 2022 года – будут отвечать Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.К этому же сроку Минэкономразвития, Минцифры и Минфин обязаны доложить о мерах, принятых по исполнению поручения главы государства по круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой формат, отмечается в сообщении, должен стать доступным до конца 2023 года.Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство".
https://ria.ru/20210114/mishustin-1592996075.html
https://ria.ru/20210421/kaznacheystvo-1729287472.html
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россия, пенсионный фонд рф, министерство финансов рф (минфин россии), владимир путин, экономика

Мишустин поручил отчитаться о работе по социальному казначейству

12:02 05.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в рамках Евразийского экономического союза в Казани
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в рамках Евразийского экономического союза в Казани - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России до 15 сентября должны отчитаться о реализации проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства.
Об этом говорится в перечне поручений, утверждённых премьер-министром, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в апрельском послании Федеральному Собранию.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 14.01.2021
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"За реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации – он должен осуществиться до конца 2022 года – будут отвечать Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
К этому же сроку Минэкономразвития, Минцифры и Минфин обязаны доложить о мерах, принятых по исполнению поручения главы государства по круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой формат, отмечается в сообщении, должен стать доступным до конца 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство".
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РоссияПенсионный фонд РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Владимир ПутинЭкономика
 
 
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