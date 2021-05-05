Мишустин поручил отчитаться о работе по социальному казначейству
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин во время встречи с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко в рамках Евразийского экономического союза в Казани
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и Пенсионный фонд России до 15 сентября должны отчитаться о реализации проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства.
Об этом говорится в перечне поручений, утверждённых премьер-министром, выполнение которых обеспечит реализацию мер, озвученных президентом Владимиром Путиным в апрельском послании Федеральному Собранию.
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"За реализацию проекта поэтапного перехода к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки в формате "одного окна" через систему социального казначейства по факту наступления жизненной ситуации – он должен осуществиться до конца 2022 года – будут отвечать Минтруд, Минфин, Минцифры, Федеральная налоговая служба и ПФР. Отчёт о своей работе они должны представить до 15 сентября 2021 года", - говорится в сообщении.
К этому же сроку Минэкономразвития, Минцифры и Минфин обязаны доложить о мерах, принятых по исполнению поручения главы государства по круглосуточному предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан. Такой формат, отмечается в сообщении, должен стать доступным до конца 2023 года.
Президент РФ Владимир Путин ранее поручил кабмину до конца 2022 года обеспечить поэтапный переход к предоставлению гражданам федеральных мер социальной поддержки по принципу "одного окна" в формате "Социальное казначейство".