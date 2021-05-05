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Минфин представит меры по финансовой устойчивости бюджетов регионов
Минфин представит меры по финансовой устойчивости бюджетов регионов
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов, соответствующие... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:43
2021-05-05T11:43
михаил мишустин
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина."Часть поручений Михаила Мишустина касаются поддержки регионов. Президент поставил задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов. Указанный вопрос Минфин по поручению Михаила Мишустина должен проработать до 21 мая", - говорится в сообщении.
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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин представит меры по финансовой устойчивости бюджетов регионов

11:43 05.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Баранов / Перейти в фотобанкЖенщина проходит рядом с зданием Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве
Женщина проходит рядом с зданием Министерства финансов РФ на улице Ильинка в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Владимир Баранов
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина.
"Часть поручений Михаила Мишустина касаются поддержки регионов. Президент поставил задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов. Указанный вопрос Минфин по поручению Михаила Мишустина должен проработать до 21 мая", - говорится в сообщении.
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Михаил МишустинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
 
 
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