https://ria.ru/20210505/minfin-1731177425.html

Минфин представит меры по финансовой устойчивости бюджетов регионов

Минфин представит меры по финансовой устойчивости бюджетов регионов

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов, соответствующие... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:43

2021-05-05T11:43

2021-05-05T11:43

михаил мишустин

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минфину до 21 мая представить комплекс мер по финансовой устойчивости бюджетов регионов, соответствующие поручения опубликованы на сайте кабмина."Часть поручений Михаила Мишустина касаются поддержки регионов. Президент поставил задачу представить комплекс мер по повышению долгосрочной финансовой устойчивости и самостоятельности бюджетов субъектов. Указанный вопрос Минфин по поручению Михаила Мишустина должен проработать до 21 мая", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200427/1570633985.html

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2021

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михаил мишустин, министерство финансов рф (минфин россии), экономика