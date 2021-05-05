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https://ria.ru/20210505/meksika-1731181016.html
Российский МИД выразил соболезнования Мексике из-за обрушения метромоста
Российский МИД выразил соболезнования Мексике из-за обрушения метромоста
Москва выражает искренние соболезнования Мексике в связи с обрушением метромоста в Мехико, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:13
2021-05-05T12:13
обрушение метромоста в мехико
россия
мехико
мексика
в мире
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва выражает искренние соболезнования Мексике в связи с обрушением метромоста в Мехико, заявили в МИД РФ.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет. Всего погибли 25 человек."Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В стране объявлен национальный трехдневный траур.
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
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обрушение метромоста в мехико, россия, мехико, мексика, в мире

Российский МИД выразил соболезнования Мексике из-за обрушения метромоста

12:13 05.05.2021
 
© REUTERS / Luis CortesКрушение метромоста в Мехико
Крушение метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© REUTERS / Luis Cortes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва выражает искренние соболезнования Мексике в связи с обрушением метромоста в Мехико, заявили в МИД РФ.
Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет. Всего погибли 25 человек.
"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Федеральные и местные власти ранее пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В стране объявлен национальный трехдневный траур.
Спасатели работают на месте крушения метромоста в Мехико - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
Вчера, 08:05
Число погибших при обрушении метромоста в Мехико достигло 25
 
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