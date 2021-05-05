https://ria.ru/20210505/meksika-1731181016.html

Российский МИД выразил соболезнования Мексике из-за обрушения метромоста

Российский МИД выразил соболезнования Мексике из-за обрушения метромоста

Москва выражает искренние соболезнования Мексике в связи с обрушением метромоста в Мехико, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:13

2021-05-05T12:13

2021-05-05T12:13

обрушение метромоста в мехико

россия

мехико

мексика

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва выражает искренние соболезнования Мексике в связи с обрушением метромоста в Мехико, заявили в МИД РФ.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет. Всего погибли 25 человек."Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В стране объявлен национальный трехдневный траур.

https://ria.ru/20210505/pogibshie-1731160834.html

россия

мехико

мексика

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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали. 2021-05-05T12:13 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обрушение метромоста в мехико, россия, мехико, мексика, в мире