https://ria.ru/20210505/meksika-1731181016.html
Российский МИД выразил соболезнования Мексике из-за обрушения метромоста
Российский МИД выразил соболезнования Мексике из-за обрушения метромоста
Москва выражает искренние соболезнования Мексике в связи с обрушением метромоста в Мехико, заявили в МИД РФ. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T12:13
2021-05-05T12:13
2021-05-05T12:13
обрушение метромоста в мехико
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва выражает искренние соболезнования Мексике в связи с обрушением метромоста в Мехико, заявили в МИД РФ.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет. Всего погибли 25 человек."Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.Федеральные и местные власти ранее пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро. В стране объявлен национальный трехдневный траур.
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Кадры рухнувшего метромоста в мексиканской столице
Метромост вместе с поездом рухнул в столице Мексики. По последним данным властей, погибли 15 человек, около 70 пострадали.
2021-05-05T12:13
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