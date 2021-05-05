https://ria.ru/20210505/lavrov-1731199959.html

Лавров рассказал о подготовке встречи по ближневосточному урегулированию

Лавров рассказал о подготовке встречи по ближневосточному урегулированию

Москва надеется, что никто не будет затягивать работу по организации международной конференции по ближневосточному урегулированию, ситуация на земле требует... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:53

2021-05-05T14:53

2021-05-05T14:53

россия

рияд аль-малики

сергей лавров

лига арабских государств

махмуд аббас

палестина

в мире

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Москва надеется, что никто не будет затягивать работу по организации международной конференции по ближневосточному урегулированию, ситуация на земле требует быстрых и ответственных решений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Что касается конференции, то это наша давняя инициатива. Но теперь это уже инициатива Махмуда Аббаса, которую мы поддерживаем и проработке которой будет и должен быть посвящен специальный процесс в рамках квартета. Мы этим занимаемся", - сказал российский министр на пресс-конференции по итогам переговоров с палестинским коллегой Риядом аль-Малики.Он отметил, что инициатива нуждается в тщательной подготовке."Думаю, что по линии квартета и в рамках взаимодействия квартета с Лигой арабских государств такую подготовку осуществить вполне реально. Будем надеяться, что никто не будет использовать предлоги, чтобы эту работу затягивать, потому что ситуация на земле требует быстрых и ответственных решений", - сказал Лавров.Он отметил, что инициатива внесена, она находится в стадии обсуждения, а "стадия обсуждения предполагает необходимость убеждения тех кто испытывает какие-то сомнения"."Мы этим занимаемся и продолжим заниматься. Надеюсь, что много времени не потребуется", - добавил он."Хотя в палестино-израильских делах бывало всякое, но, извлекая уроки из прошлого опыта, будем стараться не допускать пауз", - подчеркнул Лавров.

https://ria.ru/20210505/lavrov-1731186715.html

https://ria.ru/20210505/palestina-1731192439.html

россия

палестина

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россия, рияд аль-малики, сергей лавров, лига арабских государств, махмуд аббас, палестина, в мире