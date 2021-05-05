https://ria.ru/20210505/lavrov-1731186715.html
У России есть идеи по ближневосточному урегулированию, заявил Лавров
У России есть идеи по ближневосточному урегулированию, заявил Лавров
У России есть идеи по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию, Москва готова помочь, заявил глава МИД России Сергей Лавров на... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:04
2021-05-05T13:04
2021-05-05T19:54
россия
рияд аль-малики
сергей лавров
совет безопасности оон
палестина
в мире
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. У России есть идеи по возобновлению переговорного процесса по ближневосточному урегулированию, Москва готова помочь, заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с палестинским коллегой Риядом аль-Малики."Мы озабочены отсутствием перспективных договоренностей о том, как возобновить мирный процесс, мирные переговоры, готовы помочь. У нас есть некоторые идеи, и сегодняшние контакты с вами для нас имеют особое значение", — сказал министр.В свою очередь, аль-Малики заявил, что его встреча с Лавровым — это хороший шанс поблагодарить Россию за ее четкую позицию в поддержку Палестины и за ее позицию в СБ ООН."А также это шанс активизировать сотрудничество и активизировать роль "квартета" международных посредников", — подчеркнул он.
https://ria.ru/20210331/nato-1603611023.html
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россия, рияд аль-малики, сергей лавров, совет безопасности оон, палестина, в мире