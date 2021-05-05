https://ria.ru/20210505/krushenie-1731155918.html

В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро

В Мексике объявили трехдневный траур по погибшим при крушении метро

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трехдневный траур по погибшим в катастрофе в столичном метро, соответствующий указ был опубликован в... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T03:15

2021-05-05T03:15

2021-05-05T03:15

обрушение метромоста в мехико

андрес мануэль лопес обрадор

мехико (город)

мексика

в мире

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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил трехдневный траур по погибшим в катастрофе в столичном метро, соответствующий указ был опубликован в Официальном ежедневнике федерации."В связи с трагедией на линии 12 коллективной транспортной системы метро Мехико 3 мая 2021 года объявляется трехдневный национальный траур", - говорится в тексте указа.Указ президента вступает в силу с момента его публикации и будет действовать по 7 мая включительно, государственные влаги должны быть приспущены 4 и 6 мая.Пролет метромоста вместе с проходящим поездом обрушился на юго-востоке Мехико 3 мая в 22.22 по местному времени, погибли 24 человека, еще 79 получили ранения и были госпитализированы. Как сообщили РИА Новости в российском посольстве, россиян среди жертв и пострадавших нет.Федеральные и местные власти пообещали провести глубокое расследование инцидента с привлечением независимых подрядчиков и полную инспекцию конструкций всей пострадавшей ветки метро.

https://ria.ru/20210504/metromost-1731112820.html

мехико (город)

мексика

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обрушение метромоста в мехико, андрес мануэль лопес обрадор, мехико (город), мексика, в мире