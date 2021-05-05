ВТБ выдал РМК кредит на финансирование Михеевского ГОК
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Банк ВТБ предоставил Группе "Русская медная компания" (Группа РМК) кредит в размере 40 миллиардов рублей и 82,7 миллиона евро на срок 5 лет, сообщает банк.
Кредитные средства предоставлены для финансирования расходов АО "Михеевский ГОК" по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "Инвест Развитие", а также на рефинансирование существующей задолженности АО "Михеевский ГОК" и ООО "Инвест развитие" по кредитам перед иными банками.
В результате сделки банк ВТБ стал единственным кредитором АО "Михеевский ГОК", говорится в сообщении.
Как отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь, Михеевский ГОК является одним из ключевых налогоплательщиков в Челябинской области, поддерживая экономику региона и обеспечивая рабочими местами более 2 тысяч человек.
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"Это предприятие – один из самых современных и крупных проектов по добыче и обогащению медной руды. Руководство Группы РМК активно инвестирует средства в развитие собственных активов. И мы как банк и надежный партнер чувствуем свою ответственность за поддержание благосостояния не только бизнеса, но и занятых в нем людей", - прокомментировал он.