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ВТБ выдал РМК кредит на финансирование Михеевского ГОК
ВТБ выдал РМК кредит на финансирование Михеевского ГОК
Банк ВТБ предоставил Группе "Русская медная компания" (Группа РМК) кредит в размере 40 миллиардов рублей и 82,7 миллиона евро на срок 5 лет, сообщает банк. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T18:24
2021-05-05T18:24
русская медная компания
втб
челябинская область
новости компаний - экономика
экономика
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Банк ВТБ предоставил Группе "Русская медная компания" (Группа РМК) кредит в размере 40 миллиардов рублей и 82,7 миллиона евро на срок 5 лет, сообщает банк.Кредитные средства предоставлены для финансирования расходов АО "Михеевский ГОК" по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "Инвест Развитие", а также на рефинансирование существующей задолженности АО "Михеевский ГОК" и ООО "Инвест развитие" по кредитам перед иными банками. В результате сделки банк ВТБ стал единственным кредитором АО "Михеевский ГОК", говорится в сообщении.Как отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь, Михеевский ГОК является одним из ключевых налогоплательщиков в Челябинской области, поддерживая экономику региона и обеспечивая рабочими местами более 2 тысяч человек.
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русская медная компания, втб, челябинская область, новости компаний - экономика, экономика

ВТБ выдал РМК кредит на финансирование Михеевского ГОК

18:24 05.05.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСотрудницы банка ВТБ в Москве
Сотрудницы банка ВТБ в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Банк ВТБ предоставил Группе "Русская медная компания" (Группа РМК) кредит в размере 40 миллиардов рублей и 82,7 миллиона евро на срок 5 лет, сообщает банк.
Кредитные средства предоставлены для финансирования расходов АО "Михеевский ГОК" по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "Инвест Развитие", а также на рефинансирование существующей задолженности АО "Михеевский ГОК" и ООО "Инвест развитие" по кредитам перед иными банками.
В результате сделки банк ВТБ стал единственным кредитором АО "Михеевский ГОК", говорится в сообщении.
Как отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь, Михеевский ГОК является одним из ключевых налогоплательщиков в Челябинской области, поддерживая экономику региона и обеспечивая рабочими местами более 2 тысяч человек.
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"Это предприятие – один из самых современных и крупных проектов по добыче и обогащению медной руды. Руководство Группы РМК активно инвестирует средства в развитие собственных активов. И мы как банк и надежный партнер чувствуем свою ответственность за поддержание благосостояния не только бизнеса, но и занятых в нем людей", - прокомментировал он.
 
Русская медная компанияВТБЧелябинская областьНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
 
 
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