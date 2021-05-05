https://ria.ru/20210505/kredit-1731227650.html

ВТБ выдал РМК кредит на финансирование Михеевского ГОК

ВТБ выдал РМК кредит на финансирование Михеевского ГОК

Банк ВТБ предоставил Группе "Русская медная компания" (Группа РМК) кредит в размере 40 миллиардов рублей и 82,7 миллиона евро на срок 5 лет, сообщает банк. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T18:24

2021-05-05T18:24

2021-05-05T18:24

русская медная компания

втб

челябинская область

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Банк ВТБ предоставил Группе "Русская медная компания" (Группа РМК) кредит в размере 40 миллиардов рублей и 82,7 миллиона евро на срок 5 лет, сообщает банк.Кредитные средства предоставлены для финансирования расходов АО "Михеевский ГОК" по приобретению 100% доли в уставном капитале ООО "Инвест Развитие", а также на рефинансирование существующей задолженности АО "Михеевский ГОК" и ООО "Инвест развитие" по кредитам перед иными банками. В результате сделки банк ВТБ стал единственным кредитором АО "Михеевский ГОК", говорится в сообщении.Как отметил руководитель департамента по работе с клиентами рыночных отраслей, старший вице-президент банка ВТБ Дмитрий Снесарь, Михеевский ГОК является одним из ключевых налогоплательщиков в Челябинской области, поддерживая экономику региона и обеспечивая рабочими местами более 2 тысяч человек.

https://ria.ru/20210429/bank-1730483842.html

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