https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731233893.html

В континентальном Китае выявили семь новых завезенных случаев COVID-19

В континентальном Китае выявили семь новых завезенных случаев COVID-19

РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T19:35

2021-05-05T19:35

2021-05-05T19:36

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МОСКВА, 5 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая 4 мая было зафиксировано 7 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, все они были завезены из-за рубежа, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых завезенных два случая было зарегистрировано в провинции Сычуань, и по одному - в городе Тяньцзинь, провинциях Шаньдун и Гуандун, а также в автономном районе Внутренняя Монголия и Гуанси-Чжуанском автономном районе.В Шанхае 6 мая было зарегистрировано шесть новых пациентов с подозрением на заражение COVID-19, прибывших из-за рубежа. Новые летальные случаи от этого заболевания в континентальной части страны отсутствовали, сообщили в ведомстве.К концу вторника общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальном Китае возросло до 5 723, из которых 5 435 пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 288 человек все еще находились на лечении в медучреждениях. Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.По состоянию на конец того же дня, в континентальной части страны в общей сложности был зарегистрирован 90 721 подтвержденный случай заражения COVID-19, в том числе 319 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях, причем пятеро из них - в тяжелом состоянии.В общей сложности 85 766 человек покинули больницы после выздоровления, а 4 636 человек скончались.Также 4 мая было выявлено 10 новых бессимптомных носителей коронавируса, все из которых прибыли из-за рубежа. Во вторник под медицинским наблюдением оставались в общей сложности 323 бессимптомных носителя коронавируса, 315 из которых прибыли из-за границы.По состоянию на конец 4 мая в ОАР Сянган, ОАР Аомэнь и на Тайване число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 11 790, 49 и 1 153 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 210 и 12 человек соответственно.В общей сложности 11 451 пациент в ОАР Сянган, 49 в ОАР Аомэнь и 1 067 на Тайване выписались из больниц после выздоровления.

https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731087294.html

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