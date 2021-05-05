Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731233893.html
В континентальном Китае выявили семь новых завезенных случаев COVID-19
В континентальном Китае выявили семь новых завезенных случаев COVID-19
РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T19:35
2021-05-05T19:36
россия-китай: главное
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
гуанси-чжуанский автономный район
гуандун
москва
китай
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729599306_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_36b47bbfc086ac2f26c7c3565575c3a1.jpg
МОСКВА, 5 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая 4 мая было зафиксировано 7 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, все они были завезены из-за рубежа, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.Среди новых завезенных два случая было зарегистрировано в провинции Сычуань, и по одному - в городе Тяньцзинь, провинциях Шаньдун и Гуандун, а также в автономном районе Внутренняя Монголия и Гуанси-Чжуанском автономном районе.В Шанхае 6 мая было зарегистрировано шесть новых пациентов с подозрением на заражение COVID-19, прибывших из-за рубежа. Новые летальные случаи от этого заболевания в континентальной части страны отсутствовали, сообщили в ведомстве.К концу вторника общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальном Китае возросло до 5 723, из которых 5 435 пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 288 человек все еще находились на лечении в медучреждениях. Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.По состоянию на конец того же дня, в континентальной части страны в общей сложности был зарегистрирован 90 721 подтвержденный случай заражения COVID-19, в том числе 319 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях, причем пятеро из них - в тяжелом состоянии.В общей сложности 85 766 человек покинули больницы после выздоровления, а 4 636 человек скончались.Также 4 мая было выявлено 10 новых бессимптомных носителей коронавируса, все из которых прибыли из-за рубежа. Во вторник под медицинским наблюдением оставались в общей сложности 323 бессимптомных носителя коронавируса, 315 из которых прибыли из-за границы.По состоянию на конец 4 мая в ОАР Сянган, ОАР Аомэнь и на Тайване число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 11 790, 49 и 1 153 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 210 и 12 человек соответственно.В общей сложности 11 451 пациент в ОАР Сянган, 49 в ОАР Аомэнь и 1 067 на Тайване выписались из больниц после выздоровления.
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731087294.html
россия
гуанси-чжуанский автономный район
гуандун
москва
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/17/1729599306_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_28748069b549ac5e114fb8e9d53a9029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, гуанси-чжуанский автономный район, гуандун, москва, китай, в мире

В континентальном Китае выявили семь новых завезенных случаев COVID-19

19:35 05.05.2021 (обновлено: 19:36 05.05.2021)
 
© REUTERS / China DailyМедицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао
Медицинские работники во время вакцинации пациентов от коронавируса в университете в Циндао - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© REUTERS / China Daily
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальной части Китая 4 мая было зафиксировано 7 новых подтвержденных случаев заражения COVID-19, все они были завезены из-за рубежа, сообщили в среду в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
Среди новых завезенных два случая было зарегистрировано в провинции Сычуань, и по одному - в городе Тяньцзинь, провинциях Шаньдун и Гуандун, а также в автономном районе Внутренняя Монголия и Гуанси-Чжуанском автономном районе.
В Шанхае 6 мая было зарегистрировано шесть новых пациентов с подозрением на заражение COVID-19, прибывших из-за рубежа. Новые летальные случаи от этого заболевания в континентальной части страны отсутствовали, сообщили в ведомстве.
К концу вторника общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальном Китае возросло до 5 723, из которых 5 435 пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 288 человек все еще находились на лечении в медучреждениях. Летальных случаев среди пациентов данной категории зарегистрировано не было.
Медицинский работник во время вакцинации пациента от коронавируса в Пекине - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 13:14Распространение коронавируса
В Евросоюзе начали оценку китайской вакцины от коронавируса Vero Cell
По состоянию на конец того же дня, в континентальной части страны в общей сложности был зарегистрирован 90 721 подтвержденный случай заражения COVID-19, в том числе 319 пациентов все еще находились на лечении в медучреждениях, причем пятеро из них - в тяжелом состоянии.
В общей сложности 85 766 человек покинули больницы после выздоровления, а 4 636 человек скончались.
Также 4 мая было выявлено 10 новых бессимптомных носителей коронавируса, все из которых прибыли из-за рубежа. Во вторник под медицинским наблюдением оставались в общей сложности 323 бессимптомных носителя коронавируса, 315 из которых прибыли из-за границы.
По состоянию на конец 4 мая в ОАР Сянган, ОАР Аомэнь и на Тайване число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составило 11 790, 49 и 1 153 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 210 и 12 человек соответственно.
В общей сложности 11 451 пациент в ОАР Сянган, 49 в ОАР Аомэнь и 1 067 на Тайване выписались из больниц после выздоровления.
 
Россия-Китай: ГлавноеКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыГуанси-Чжуанский автономный районГуандунМоскваКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
Лента новостейМолния