https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731175695.html

Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки

В Индии обновился антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки, сообщило Министерство здравоохранения страны. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:26

2021-05-05T11:26

2021-05-05T13:18

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

индия

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. В Индии обновился антирекорд по числу жертв коронавируса за сутки, сообщило Министерство здравоохранения страны.Со вчерашнего дня медики выявили 338 439 заболевших COVID-19, за это же время скончались 3780 пациентов. Предыдущий антирекорд зафиксировали 2 мая, когда умерли 3689 пациентов с коронавирусом. Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев COVID-19 после Соединенных Штатов. По последним данным, всего в стране зарегистрировали свыше 20,6 миллиона заболевших. Свыше 16,9 миллиона человек выздоровели, а 226 тысяч скончались от SARS-CoV-2 или сопутствующих заболеваний.Ранее директор Национального центра по контролю заболеваний Суджит Сингх заявил, что за рост заболеваемости в Индии ответственны британский, южноафриканский и бразильский штаммы коронавируса, а также его вариант с двойной мутацией.

индия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, индия, в мире