https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731174183.html
В Москве за сутки госпитализировали 1027 человек с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 1027 человек с коронавирусом
За сутки в Москве госпитализированы 1 027 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:12
2021-05-05T11:12
2021-05-05T11:19
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 1 027 человек с коронавирусом, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровели ещё 1 785 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 999 742. В Москве выявлено 2 432 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 1 027 человек",- говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 56 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
https://ria.ru/20210504/koronavirus-1731116766.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество