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В России выявили 7975 новых случаев заражения коронавирусом
В России выявили 7975 новых случаев заражения коронавирусом
Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 7 975, до 4 847 489, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T11:02
2021-05-05T11:02
2021-05-05T11:02
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 7 975, до 4 847 489, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста составил 0,16%."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 7 975 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 934 (11,7%) без клинических проявлений... В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия