https://ria.ru/20210505/koronavirus-1731172554.html

В России выявили 7975 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 7975 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 7 975, до 4 847 489, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T11:02

2021-05-05T11:02

2021-05-05T11:02

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в РФ выросло за сутки на 7 975, до 4 847 489, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Темп прироста составил 0,16%."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 7 975 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 934 (11,7%) без клинических проявлений... В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 4 847 489 случаев коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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