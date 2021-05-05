В Минприроды предложили контролировать многолетнюю мерзлоту
© РИА Новости / Григорий СысоевЗаконопроект об экологической информации скоро внесут в Госдуму - Минприроды РФ
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минприроды опубликовало проект закона, который позволит ввести понятие многолетней мерзлоты в правовое поле и создать всероссийскую систему мониторинга за ней, в министерстве рассчитывают, что он будет принят до конца года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Зона многолетней мерзлоты занимает 65% территории страны, при этом потепление климата в этой зоне происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем на Земле. Учёные отмечают повышение температуры мерзлых грунтов и их деградацию, что может привести к разрушению объектов инфраструктуры.
"Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает создать государственную систему мониторинга многолетнемерзлых грунтов (многолетняя мерзлота, криолитозона). Для этого необходимо внести изменения в два федеральных закона: "Об охране окружающей среды" и "О гидрометеорологической службе". Законопроект, вносящий изменения, разработан и опубликован для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.
В сообщении также приводятся слова главы Минприроды Александра Козлова, о том, что мерзлота не упоминается ни в одном федеральном программном документе.
"Мы уже сейчас видим, как из-за таяния мерзлоты происходят аварии на промышленных и жилищно-коммунальных объектах. Поэтому очевидно, что государству нужна система мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации мерзлоты. Мы должны защитить природу от экологических катастроф", - приводятся слова министра.
Как уточняется в сообщении, создать государственную систему мониторинга многолетней мерзлоты предлагается на базе наблюдательной сети Росгидромета, процесс займет несколько лет.
"На первом этапе (с 2022 по 2024 гг.) разработают методы и технологии мониторинга исключительно для арктической зоны России на основе опыта пунктов, которые работают на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. После дооснащения эти пункты войдут в общероссийскую систему, которая будет создана уже на втором этапе (после 2024 года) и "накроет" территорию всей криолитозоны страны.", - уточняет ведомство.