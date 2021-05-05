https://ria.ru/20210505/kontrol-1731196448.html

В Минприроды предложили контролировать многолетнюю мерзлоту

В Минприроды предложили контролировать многолетнюю мерзлоту

Минприроды опубликовало проект закона, который позволит ввести понятие многолетней мерзлоты в правовое поле и создать всероссийскую систему мониторинга за ней,... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T14:29

2021-05-05T14:29

2021-05-05T14:29

россия

земля франца-иосифа

земля

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр козлов (глава минвостокразвития)

общество

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Минприроды опубликовало проект закона, который позволит ввести понятие многолетней мерзлоты в правовое поле и создать всероссийскую систему мониторинга за ней, в министерстве рассчитывают, что он будет принят до конца года, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.Зона многолетней мерзлоты занимает 65% территории страны, при этом потепление климата в этой зоне происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем на Земле. Учёные отмечают повышение температуры мерзлых грунтов и их деградацию, что может привести к разрушению объектов инфраструктуры."Министерство природных ресурсов и экологии России предлагает создать государственную систему мониторинга многолетнемерзлых грунтов (многолетняя мерзлота, криолитозона). Для этого необходимо внести изменения в два федеральных закона: "Об охране окружающей среды" и "О гидрометеорологической службе". Законопроект, вносящий изменения, разработан и опубликован для общественного обсуждения", - говорится в сообщении.В сообщении также приводятся слова главы Минприроды Александра Козлова, о том, что мерзлота не упоминается ни в одном федеральном программном документе."Мы уже сейчас видим, как из-за таяния мерзлоты происходят аварии на промышленных и жилищно-коммунальных объектах. Поэтому очевидно, что государству нужна система мониторинга и предупреждения негативных последствий деградации мерзлоты. Мы должны защитить природу от экологических катастроф", - приводятся слова министра.Как уточняется в сообщении, создать государственную систему мониторинга многолетней мерзлоты предлагается на базе наблюдательной сети Росгидромета, процесс займет несколько лет."На первом этапе (с 2022 по 2024 гг.) разработают методы и технологии мониторинга исключительно для арктической зоны России на основе опыта пунктов, которые работают на Шпицбергене, Земле Франца-Иосифа и Северной Земле. После дооснащения эти пункты войдут в общероссийскую систему, которая будет создана уже на втором этапе (после 2024 года) и "накроет" территорию всей криолитозоны страны.", - уточняет ведомство.

https://ria.ru/20210421/effekt-1729276555.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/svalki-1599044759.html

россия

земля франца-иосифа

земля

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, земля франца-иосифа, земля, федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр козлов (глава минвостокразвития), общество