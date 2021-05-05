https://ria.ru/20210505/kommunalka-1731189285.html
В Сургутском районе ХМАО ветеранов освободили от оплаты коммуналки
В Сургутском районе ХМАО ветеранов освободили от оплаты коммуналки
Ветеранов Великой Отечественной войны в Сургутском районе ХМАО освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг, капремонта и вывоза мусора, сообщил глава... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:31
2021-05-05T13:31
2021-05-05T13:31
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая - РИА Новости. Ветеранов Великой Отечественной войны в Сургутском районе ХМАО освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг, капремонта и вывоза мусора, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.В начале 2020 года власти района уже освобождали ветеранов на 12 месяцев от оплаты "коммуналки", к акции присоединились более 20 компаний, оказывающих жителям соответствующие услуги."Мы снова освобождаем ветеранов Великой Отечественной войны от коммунальных платежей - за ЖКУ, вывоз ТКО и капремонт... И если в 2020 эта акция была временной, в течение 12 месяцев, теперь это будет бессрочно. На постоянной основе", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.Он уточнил, что эта акция затронет не только ветеранов, но и приравненные к ним категории граждан, проживающих в Сургутском районе не менее пяти лет. Им будут приходить только счета за электроэнергию, так как ресурсоснабжающая компания "Газпром Энергосбыт Тюмень" в этом году не участвует в акции.По словам Трубецкого, в 2020 году организации списали ветеранам 2,4 миллиона рублей."Предприятия их компенсировали за счет доходов, полученных от дополнительных видов деятельности и своей прибыли. В 2021 году, по нашим оценкам, на эти цели будет потрачено 2,1 миллиона рублей", - добавил глава района.В пресс-службе администрации Сургутского района журналистам уточнили, что ветеранам сделают перерасчет по квитанциям: все деньги, которые они заплатили за ЖКУ в этом году, вернут.
https://ria.ru/20210504/veterany-1731106364.html
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жкх, ханты-мансийский автономный округ, сургутский район, общество
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая - РИА Новости.
Ветеранов Великой Отечественной войны в Сургутском районе ХМАО
освободили от оплаты жилищно-коммунальных услуг, капремонта и вывоза мусора, сообщил глава муниципалитета Андрей Трубецкой.
В начале 2020 года власти района уже освобождали ветеранов на 12 месяцев от оплаты "коммуналки", к акции присоединились более 20 компаний, оказывающих жителям соответствующие услуги.
"Мы снова освобождаем ветеранов Великой Отечественной войны от коммунальных платежей - за ЖКУ, вывоз ТКО и капремонт... И если в 2020 эта акция была временной, в течение 12 месяцев, теперь это будет бессрочно. На постоянной основе", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook
.
Он уточнил, что эта акция затронет не только ветеранов, но и приравненные к ним категории граждан, проживающих в Сургутском районе не менее пяти лет. Им будут приходить только счета за электроэнергию, так как ресурсоснабжающая компания "Газпром Энергосбыт Тюмень" в этом году не участвует в акции.
По словам Трубецкого, в 2020 году организации списали ветеранам 2,4 миллиона рублей.
"Предприятия их компенсировали за счет доходов, полученных от дополнительных видов деятельности и своей прибыли. В 2021 году, по нашим оценкам, на эти цели будет потрачено 2,1 миллиона рублей", - добавил глава района.
В пресс-службе администрации Сургутского района журналистам уточнили, что ветеранам сделают перерасчет по квитанциям: все деньги, которые они заплатили за ЖКУ в этом году, вернут.