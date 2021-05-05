Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210505/kolumbiya-1731224022.html
В столице Колумбии за сутки протестов были ранены более 90 человек
В столице Колумбии за сутки протестов были ранены более 90 человек
Более 90 человек - 72 гражданских лица и 19 полицейских - получили ранения в ходе уличных манифестаций в столице Колумбии во вторник, сообщил министр внутренних РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:56
2021-05-05T17:56
богота
колумбия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_ad40bbf0a437e14036ca5642d057660f.jpg
МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Более 90 человек - 72 гражданских лица и 19 полицейских - получили ранения в ходе уличных манифестаций в столице Колумбии во вторник, сообщил министр внутренних дел города Луис Эрнесто Гомес."С утра мы продолжаем направлять и принимать раненых в наших больницах. 72 мирных жителя и 19 полицейских ранены в ходе акций протеста, 91 человек получил травму за один день! Это братоубийственное насилие должно прекратиться - мы все колумбийцы. Все жизни священны", - написал чиновник в своем блоге в Twitter.Ранее Гомес сообщил, что во вторник протестующие сожгли 15 стационарных полицейских постов.Мэр Боготы Клаудиа Лопес отвергла возможность введения войск в город на фоне серьезных беспорядков, однако осудила и потребовала остановить насилие на улицах.По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях в Колумбии погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. Минобороны ранее сообщало о 846 пострадавших по обе стороны баррикад и 431 задержанном.Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет проводит 5 мая очередную всеобщую забастовку.Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.
https://radiosputnik.ria.ru/20210505/khakery-1731162684.html
богота
колумбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/149299/51/1492995109_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_194b046bd982680d0aff48cf5e1ba6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
богота, колумбия, в мире

В столице Колумбии за сутки протестов были ранены более 90 человек

17:56 05.05.2021
 
© РИА Новости / Чернощек А / Перейти в фотобанкСанта-Фе-де-Богота
Санта-Фе-де-Богота - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Чернощек А
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Более 90 человек - 72 гражданских лица и 19 полицейских - получили ранения в ходе уличных манифестаций в столице Колумбии во вторник, сообщил министр внутренних дел города Луис Эрнесто Гомес.
"С утра мы продолжаем направлять и принимать раненых в наших больницах. 72 мирных жителя и 19 полицейских ранены в ходе акций протеста, 91 человек получил травму за один день! Это братоубийственное насилие должно прекратиться - мы все колумбийцы. Все жизни священны", - написал чиновник в своем блоге в Twitter.
Ранее Гомес сообщил, что во вторник протестующие сожгли 15 стационарных полицейских постов.
Мэр Боготы Клаудиа Лопес отвергла возможность введения войск в город на фоне серьезных беспорядков, однако осудила и потребовала остановить насилие на улицах.
По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях в Колумбии погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. Минобороны ранее сообщало о 846 пострадавших по обе стороны баррикад и 431 задержанном.
Программирование - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
Вчера, 08:43В мире
Хакеры отключили сайт армии Колумбии
Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет проводит 5 мая очередную всеобщую забастовку.
Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.
 
БоготаКолумбияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15СМИ: в США назвали возможные места встречи Путина и Байдена
03:10Нарколог рассказал, могут ли переболевшие COVID-19 пить алкоголь
03:07Российские миротворцы помогли Азербайджану доставить гумпомощь в Карабах
03:04Эксперты назвали бренды смартфонов, которые склонны менять пользователи
02:49Историк раскрыл, как эмигрантские власти Польши искали дружбы с Гитлером
02:33Баста опубликовал видео после объявленной на него "охоты" в Киеве
02:17Протестующие пытались прорваться на заседание конгресса в Колумбии
02:12Юрист предупредил, как банки "разводят" клиентов
02:10Длительный сон назвали признаком болезни
01:59Прототип корабля Starship SN15 приземлился в Техасе
01:56Великобритания направит два корабля в Ла-Манш из-за угроз Франции
01:31На Всемирном конгрессе вакцин назвали лучшую вакцину от коронавируса
01:22Джордж Клуни рассказал, как воспитывает детей и что думает о возрасте
01:11Названы приложения в смартфоне, ворующие ваш трафик
01:05"Роскосмос" отложил эскизный проект ракеты "Союз-6" с двигателем РД-180
01:01Непал приостанавливает международное авиасообщение
00:42Корабли береговой охраны США и Грузии провели учения в Черном море
00:36"Дело Яценюка процветает": Пушков оценил обустройство украинской границы
00:19Общероссийскому народному фронту исполнилось десять лет
00:15В США арестовали мужчину, бросавшего камни в здание Капитолия
Лента новостейМолния