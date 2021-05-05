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В столице Колумбии за сутки протестов были ранены более 90 человек
В столице Колумбии за сутки протестов были ранены более 90 человек
Более 90 человек - 72 гражданских лица и 19 полицейских - получили ранения в ходе уличных манифестаций в столице Колумбии во вторник, сообщил министр внутренних РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T17:56
2021-05-05T17:56
2021-05-05T17:56
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МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости. Более 90 человек - 72 гражданских лица и 19 полицейских - получили ранения в ходе уличных манифестаций в столице Колумбии во вторник, сообщил министр внутренних дел города Луис Эрнесто Гомес."С утра мы продолжаем направлять и принимать раненых в наших больницах. 72 мирных жителя и 19 полицейских ранены в ходе акций протеста, 91 человек получил травму за один день! Это братоубийственное насилие должно прекратиться - мы все колумбийцы. Все жизни священны", - написал чиновник в своем блоге в Twitter.Ранее Гомес сообщил, что во вторник протестующие сожгли 15 стационарных полицейских постов.Мэр Боготы Клаудиа Лопес отвергла возможность введения войск в город на фоне серьезных беспорядков, однако осудила и потребовала остановить насилие на улицах.По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях в Колумбии погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. Минобороны ранее сообщало о 846 пострадавших по обе стороны баррикад и 431 задержанном.Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет проводит 5 мая очередную всеобщую забастовку.Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.
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богота, колумбия, в мире
МЕХИКО, 5 мая - РИА Новости.
Более 90 человек - 72 гражданских лица и 19 полицейских - получили ранения в ходе уличных манифестаций в столице Колумбии
во вторник, сообщил министр внутренних дел города Луис Эрнесто Гомес.
"С утра мы продолжаем направлять и принимать раненых в наших больницах. 72 мирных жителя и 19 полицейских ранены в ходе акций протеста, 91 человек получил травму за один день! Это братоубийственное насилие должно прекратиться - мы все колумбийцы. Все жизни священны", - написал чиновник в своем блоге в Twitter
.
Ранее Гомес сообщил, что во вторник протестующие сожгли 15 стационарных полицейских постов.
Мэр Боготы
Клаудиа Лопес отвергла возможность введения войск в город на фоне серьезных беспорядков, однако осудила и потребовала остановить насилие на улицах.
По информации офиса колумбийского омбудсмена, за неделю протестов в столкновениях в Колумбии погибли 18 протестующих и один офицер полиции, пропали без вести 89 человек. Минобороны ранее сообщало о 846 пострадавших по обе стороны баррикад и 431 задержанном.
Манифестации в Колумбии против повышения налогов продолжаются вторую неделю, несмотря на то, что президент Иван Дуке публично отказался от идеи расширять применение НДС на бензин и коммунальные услуги и базу подоходного налога. Национальный протестный комитет проводит 5 мая очередную всеобщую забастовку.
Рабочие и студенческие организации помимо отмены налоговой реформы теперь требуют пересмотреть условия санитарной ЧС и реформу здравоохранения, распустить спецподразделения полиции по борьбе с беспорядками Esmad, демилитаризовать города, прекратить убийства граждан и наказать виновных в убийствах протестующих.