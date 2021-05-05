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Блинкен обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи опасения насчет КНДР

Блинкен обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи опасения насчет КНДР

Находящийся с визитом в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чон Ый... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T15:47

2021-05-05T15:47

2021-05-05T15:47

тосимицу мотэги

нед прайс

энтони блинкен

южная корея

япония

сша

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Находящийся с визитом в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ёном общие опасения относительно ядерной и ракетной программ КНДР, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь Блинкен встретился сегодня в Лондоне с министром иностранных дел Японии Мотэги и министром иностранных дел Южной Кореи Ёном, чтобы поддержать трехсторонюю солидарность и обсудить общие опасения относительно ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - говорится в заявлении американского дипломата.В нем также указано, что в ходе состоявшейся встречи госсекретарь США и главы МИД двух азиатских стран "подтвердили приверженность согласованному трехстороннему сотрудничеству в целях денуклеаризации Корейского полуострова, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес".

https://radiosputnik.ria.ru/20210502/1730895083.html

южная корея

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тосимицу мотэги, нед прайс, энтони блинкен, южная корея, япония, сша, в мире