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Блинкен обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи опасения насчет КНДР
Блинкен обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи опасения насчет КНДР
Находящийся с визитом в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чон Ый... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:47
2021-05-05T15:47
тосимицу мотэги
нед прайс
энтони блинкен
южная корея
япония
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Находящийся с визитом в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ёном общие опасения относительно ядерной и ракетной программ КНДР, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь Блинкен встретился сегодня в Лондоне с министром иностранных дел Японии Мотэги и министром иностранных дел Южной Кореи Ёном, чтобы поддержать трехсторонюю солидарность и обсудить общие опасения относительно ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - говорится в заявлении американского дипломата.В нем также указано, что в ходе состоявшейся встречи госсекретарь США и главы МИД двух азиатских стран "подтвердили приверженность согласованному трехстороннему сотрудничеству в целях денуклеаризации Корейского полуострова, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес".
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тосимицу мотэги, нед прайс, энтони блинкен, южная корея, япония, сша, в мире

Блинкен обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи опасения насчет КНДР

15:47 05.05.2021
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГосударственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен рассказывает об изменении климата в Фонде Чесапикского залива в Аннаполисе, штат Мэриленд, в понедельник, 19 апреля 2021 года. - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Находящийся с визитом в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ёном общие опасения относительно ядерной и ракетной программ КНДР, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Госсекретарь Блинкен встретился сегодня в Лондоне с министром иностранных дел Японии Мотэги и министром иностранных дел Южной Кореи Ёном, чтобы поддержать трехсторонюю солидарность и обсудить общие опасения относительно ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - говорится в заявлении американского дипломата.
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В нем также указано, что в ходе состоявшейся встречи госсекретарь США и главы МИД двух азиатских стран "подтвердили приверженность согласованному трехстороннему сотрудничеству в целях денуклеаризации Корейского полуострова, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес".
 
Тосимицу МотэгиНед ПрайсЭнтони БлинкенЮжная КореяЯпонияСШАВ мире
 
 
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