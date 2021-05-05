https://ria.ru/20210505/kndr-1731207588.html
Блинкен обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи опасения насчет КНДР
Блинкен обсудил с главами МИД Японии и Южной Кореи опасения насчет КНДР
Находящийся с визитом в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чон Ый... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:47
2021-05-05T15:47
2021-05-05T15:47
тосимицу мотэги
нед прайс
энтони блинкен
южная корея
япония
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729040506_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_ce055ff0a45db0ba3d103aaad467643a.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Находящийся с визитом в Лондоне госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил на встрече с министрами иностранных дел Японии и Южной Кореи Тосимицу Мотэги и Чон Ый Ёном общие опасения относительно ядерной и ракетной программ КНДР, заявил в среду официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Госсекретарь Блинкен встретился сегодня в Лондоне с министром иностранных дел Японии Мотэги и министром иностранных дел Южной Кореи Ёном, чтобы поддержать трехсторонюю солидарность и обсудить общие опасения относительно ядерной и ракетной программ Северной Кореи", - говорится в заявлении американского дипломата.В нем также указано, что в ходе состоявшейся встречи госсекретарь США и главы МИД двух азиатских стран "подтвердили приверженность согласованному трехстороннему сотрудничеству в целях денуклеаризации Корейского полуострова, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес".
https://radiosputnik.ria.ru/20210502/1730895083.html
южная корея
япония
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729040506_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_98b285f674fccf6f9a8db7754d158f45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тосимицу мотэги, нед прайс, энтони блинкен, южная корея, япония, сша, в мире