https://ria.ru/20210505/kino-1730717995.html

Есть из чего выбрать: кино на майские

Есть из чего выбрать: кино на майские

На выходную неделю прокатчики поставили фильмы разножанровые, для очень широкой аудитории. Стоит обратить внимание на картины не новые, а проверенные временем... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T08:00

2021-05-05T08:00

2021-05-05T08:50

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости, Егор Беликов. На выходную неделю прокатчики поставили фильмы разножанровые, для очень широкой аудитории. Стоит обратить внимание на картины не новые, а проверенные временем. Обилие классики на широком экране — лучший подарок к Первомаю и Дню Победы. О том, что можно посмотреть в кино в весенние каникулы, — в материале РИА Новости.Марсель Марсо сопротивляется всему миру"Сопротивление" — большое и обстоятельное историческое кино, байопик об уникальном человеке, которого в XX веке знали все. Марсель Марсо фактически зафиксировал для мира стереотип о том, как выглядит французский мим, грустный клоун, без слов говорящий больше, чем иные диссертации. Но не все знают, что Марсо в юности был участником французского Сопротивления — подполья в оккупированной стране. Американец Джесси Айзенберг, звезда финчеровской "Социальной сети", играет персонажа, как всегда, вдумчиво и трепетно. Кроме него, в фильме немало звезд: Клеманс Поэзи (француженка из "Гарри Поттера"), Геза Рёриг (у него была главная роль, вероятно, в важнейшей еврейской картине XXI века —"Сын Саула"), Эд Харрис ("Мир Дикого Запада").Дневник безумной белой женщиныРежиссер "Прабабушки легкого поведения. Начало" Марюс Вайсберг — один из самых популярных комедиографов в новейшей российской истории. И он свое дело знает. Премьера фильма (в рамках ММКФ) о переодетом в женщину-сутенершу из 1980 года (Александр Ревва) регулярно выбивала смех из заполненного, насколько позволяет указ мэра, зала "Октября". Пусть вкус ему постоянно изменяет и на экране демонстрируются вопиющие пошлости, но в этом смысле авторы наследуют не Гайдаю с Рязановым, а какому-нибудь американцу Тайлеру Перри. У последнего большая и устойчивая фанбаза, хотя со времен "Дневника безумной черной женщины" он показывает примерно то же самое, что во франшизе "Бабушка легкого поведения" (выходит, кстати, уже третья часть, притом приквел).Немудрено, что теперь Вайсберг будет снимать ремейк "Иронии судьбы" для зарубежных рынков. Раз уж он продал россиянам американскую комедию, то сможет и американцам советскую показать.Привычная перестрелкаНе стоит путать фильм Джорджа Галло "Ангел мести" с одноименной комедией 2002 года с Сильвестром Сталлоне в одной из главных ролей. В новой ленте все серьезно, причем, что характерно, слишком серьезно. Кажется, каждый попал в этот проект поневоле. Моргана Фримана в 2018-м обвинили в том, что он излишне заигрывал сразу с восемью женщинами. Нападкам этим ходу не дали, даже Гильдия актеров США никаких действий по отношению к почтенному 83-летнему артисту не предприняла. Но, как мы видим по фильмографии, его позднейшей карьере это не помогло. С Руби Роуз, австралийской моделью, которую запомнили по главной роли в сериале "Бэтвумен", еще сложнее. У нее с того супергеройского проекта — травма спины. Кроме того, девушка страдает от биполярного расстройства. В общем, в фильме "Ангел мести" снялась тоже не от хорошей жизни.Собственно, и сюжет этого незатейливого боевика построен вокруг очень некрасивого принуждения. Продажный коп-инвалид (Фримен), желая поправить финансовые дела, крадет ребенка у одинокой матери и заставляет ее участвовать в экшен-сценах с огромным количеством убийств. Но, нужно признать, "Ангел мести" все же подойдет, когда не хочется никаких инноваций и неожиданностей, а нужно спокойно, без затей провести полтора часа за боевиком, суть которого забываешь уже на титрах.С сединою на висках, со слезами на глазахНи одна из премьер этой недели по уровню принципиально не могла бы сравниться с настоящей классикой. Фильм, который нельзя забыть, даже если очень хочется. Самое известное за рубежом советское кинопроизведение (возможно, даже известнее картин Тарковского) — последняя работа Элема Климова 1985 года, ультимативное высказывание о Великой Отечественной войне под библейским названием "Иди и смотри".Для описания этой первородной жути не очень подходят слова. Деревенский мальчик-партизан по имени Флера (Алексей Кравченко) становится свидетелем карательной операции нацистов на территории Белоруссии. И весь мир вокруг него в мгновение ока превращается в ад на земле, отчего несчастный подросток буквально и физически стареет и седеет.Наверное, важно 9 мая посмотреть/пересмотреть не только кино о подвиге, но и такое, которое показывает войну глазами обычного человека. Кстати, отреставрированная версия "Иди и смотри", которую сделала студия "Мосфильм", получила на Венецианском фестивале приз как лучшая работа в программе Venice Classics."Чунгкингский экспресс"Вонг Кар-вай — режиссер совершенно уникальный. Это не его, настоящего кинопоэта, нужно сравнивать с кем-то другим, а всех прочих — с ним. Его фильмы мгновенно узнаваемы с первых кадров, но не шокируют эксцентричным содержанием, как это часто бывает с авторским кино, а, напротив, очаровывают, укутывают."Чунгингский экспресс" — еще и, наверное, самый зрительский из фильмов этого гонконгского мастера. Пока все ждут его будущий сериал "Цветение", стоит изучить эту работу, создавшую ему имя. Сентиментальный альманах о судьбе и чувстве, действие которого разворачивается в месте, казалось бы, наименее для этого предназначенном, — в стенах забегаловки и ее окрестностях. Кстати, в паре с этой картиной хорошо смотрится другой авторский фильм — "Ночь на Земле" Джима Джармуша."Элемент преступления"Удивительное дело — дебютная работа Ларса фон Триера выходит на широкие экраны в России. И притом не в качестве спецпоказов, а в полноценный небольшой прокат. "Элемент преступления" — это нетривиальная жанровая работа, кропотливая стилизация под американский неонуар.Детектив Фишер, чем-то напоминающий Купера из "Твин Пикса" (сериал Линча, когда Триер снимал свой первый полный метр, еще даже не стартовал), начинает понемногу сходить с ума. Он разыскивает по всему городу серийного убийцу, но сам больше походит на маньяка, чем его подозреваемые. Вообще, нужно заметить, что с показом на большом экране у нас сейчас чуть ли не лучшая ситуация в мире. Во многих странах кинотеатры держат закрытыми, у нас они не только работают, но и показывают настоящие синефильские диковинки, которых и в парижской "Синематеке" не дождешься. Нужно ценить момент!

https://ria.ru/20210429/komediya-1730443033.html

https://ria.ru/20210429/kino-1730361064.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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