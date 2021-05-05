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Ростовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ростовская область
https://ria.ru/20210505/kazaki-1731235564.html
В Ростовской области стартовал казачий конный переход ко Дню Победы
В Ростовской области стартовал казачий конный переход ко Дню Победы
Казаки Всевеликого войска Донского приступили к конному переходу по Ростовской области в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T20:00
2021-05-05T20:00
ростовская область
день победы
донской
ростов-на-дону
неклиновский район
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского приступили к конному переходу по Ростовской области в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.Конный переход "Дорогами Великой Победы" протяженностью 86 километров начался от мемориала "Штурм" в Кумженской роще Ростова-на-Дону. Именно здесь в ноябре 1941 и в феврале 1943 года советские войска произвели важнейшие удары по фашистам. Здесь же находятся братские могилы погибших красноармейцев. Проводить дружинников и почтить павших там собрались представители Войска Донского, органов власти, ветераны, местные жители."Конный переход – дань уважения и памяти всем, кто защищал наше Отечество, завоевал Великую Победу и мир для ныне живущих поколений", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева.Из Ростова-на-Дону 30 дружинников конных подразделений направились по местам боевой славы - в Мясниковский и Неклиновский районы, где встретились с ветеранами и молодежью, а также возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны. В четверг, 6 мая, конники отправятся к заключительному пункту перехода - Народному военно-историческому музейному комплексу "Самбекские высоты", где также пройдут мемориальные мероприятия.В годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области велись ожесточенные бои. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Донские казаки защищали Родину наряду с красноармейцами с первых дней войны. Так, бойцы 5-го Донского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса, только по учтенным данным, уничтожили более 59 тысяч солдат и офицеров противника. Казаки принимали участие в боях за освобождение Ростова-на-Дону, и впоследствии около 32 тысяч солдат и офицеров корпуса были награждены орденами и медалями, одиннадцать человек стали Героями Советского Союза.
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день победы, донской, ростов-на-дону, неклиновский район, общество

В Ростовской области стартовал казачий конный переход ко Дню Победы

20:00 05.05.2021
 
© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкУчастники военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Симферополе
Участники военного парада, посвященного 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в Симферополе - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Александр Полегенько
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского приступили к конному переходу по Ростовской области в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.
Конный переход "Дорогами Великой Победы" протяженностью 86 километров начался от мемориала "Штурм" в Кумженской роще Ростова-на-Дону. Именно здесь в ноябре 1941 и в феврале 1943 года советские войска произвели важнейшие удары по фашистам. Здесь же находятся братские могилы погибших красноармейцев. Проводить дружинников и почтить павших там собрались представители Войска Донского, органов власти, ветераны, местные жители.
"Конный переход – дань уважения и памяти всем, кто защищал наше Отечество, завоевал Великую Победу и мир для ныне живущих поколений", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева.
Из Ростова-на-Дону 30 дружинников конных подразделений направились по местам боевой славы - в Мясниковский и Неклиновский районы, где встретились с ветеранами и молодежью, а также возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны. В четверг, 6 мая, конники отправятся к заключительному пункту перехода - Народному военно-историческому музейному комплексу "Самбекские высоты", где также пройдут мемориальные мероприятия.
Казаки Кубанского войска и Всевеликого войска Донского во время подготовки к параду Победы 9 мая на Красной площади - РИА Новости, 1920, 15.04.2021
15 апреля, 18:35Российское казачество
Казаки готовятся к параду Победы 9 Мая
В годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области велись ожесточенные бои. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Донские казаки защищали Родину наряду с красноармейцами с первых дней войны. Так, бойцы 5-го Донского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса, только по учтенным данным, уничтожили более 59 тысяч солдат и офицеров противника. Казаки принимали участие в боях за освобождение Ростова-на-Дону, и впоследствии около 32 тысяч солдат и офицеров корпуса были награждены орденами и медалями, одиннадцать человек стали Героями Советского Союза.

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Ростовская областьДень ПобедыДонскойРостов-на-ДонуНеклиновский районОбщество
 
 
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