https://ria.ru/20210505/kazaki-1731235564.html

В Ростовской области стартовал казачий конный переход ко Дню Победы

В Ростовской области стартовал казачий конный переход ко Дню Победы

Казаки Всевеликого войска Донского приступили к конному переходу по Ростовской области в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T20:00

2021-05-05T20:00

2021-05-05T20:00

ростовская область

день победы

донской

ростов-на-дону

неклиновский район

общество

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 мая - РИА Новости. Казаки Всевеликого войска Донского приступили к конному переходу по Ростовской области в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба правительства региона.Конный переход "Дорогами Великой Победы" протяженностью 86 километров начался от мемориала "Штурм" в Кумженской роще Ростова-на-Дону. Именно здесь в ноябре 1941 и в феврале 1943 года советские войска произвели важнейшие удары по фашистам. Здесь же находятся братские могилы погибших красноармейцев. Проводить дружинников и почтить павших там собрались представители Войска Донского, органов власти, ветераны, местные жители."Конный переход – дань уважения и памяти всем, кто защищал наше Отечество, завоевал Великую Победу и мир для ныне живущих поколений", - приводятся в сообщении слова замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева.Из Ростова-на-Дону 30 дружинников конных подразделений направились по местам боевой славы - в Мясниковский и Неклиновский районы, где встретились с ветеранами и молодежью, а также возложили цветы к памятникам Великой Отечественной войны. В четверг, 6 мая, конники отправятся к заключительному пункту перехода - Народному военно-историческому музейному комплексу "Самбекские высоты", где также пройдут мемориальные мероприятия.В годы Великой Отечественной войны на территории Ростовской области велись ожесточенные бои. В планах гитлеровского командования особое значение отводилось захвату южных районов СССР. Донские казаки защищали Родину наряду с красноармейцами с первых дней войны. Так, бойцы 5-го Донского гвардейского казачьего кавалерийского корпуса, только по учтенным данным, уничтожили более 59 тысяч солдат и офицеров противника. Казаки принимали участие в боях за освобождение Ростова-на-Дону, и впоследствии около 32 тысяч солдат и офицеров корпуса были награждены орденами и медалями, одиннадцать человек стали Героями Советского Союза.

https://ria.ru/20210415/parad-1728465226.html

донской

ростов-на-дону

неклиновский район

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день победы, донской, ростов-на-дону, неклиновский район, общество