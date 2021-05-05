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В Калининграде заведут дело после ЧП с ребенком, которого нашли избитым
В Калининграде заведут дело после ЧП с ребенком, которого нашли избитым
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после инцидента с ребенком, которого нашли избитым в подъезде в... РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T15:05
2021-05-05T15:05
2021-05-05T15:05
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
калининградская область
калининград
происшествия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после инцидента с ребенком, которого нашли избитым в подъезде в Калининграде, сообщается на сайте СК РФ.Ранее представитель СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко сообщила, что во вторник на одном из региональных интернет-порталов появилась публикация о том, что 2 мая 2021 года в доме по улице Левитана в Калининграде на лестничной площадке жители обнаружили избитого и полураздетого годовалого мальчика. С травмами ребенок госпитализирован. В публикации приведены сведения, что мать ребенка злоупотребляет алкоголем. Следователи начали проверку."Председатель СК РФ поручил по данному факту возбудить уголовное дело об истязании малолетнего, провести полноценное расследование в кратчайшие сроки, установив причины произошедшего", - говорится в сообщении.
https://radiosputnik.ria.ru/20200608/1572616973.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, калининградская область, калининград, происшествия