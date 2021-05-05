https://ria.ru/20210505/italiya-1731181940.html

В Европе ликвидировали крупную сеть итальянской ндрангеты

В Европе ликвидировали крупную сеть итальянской ндрангеты

Около тридцати человек арестованы в рамках крупной операции итальянских борцов с мафией, которые они провели при содействии европейских коллег в Германии,... РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T12:23

2021-05-05T12:23

2021-05-05T12:23

румыния

турин

италия

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РИМ, 5 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Около тридцати человек арестованы в рамках крупной операции итальянских борцов с мафией, которые они провели при содействии европейских коллег в Германии, Испании и Румынии, а также на самой итальянской территории, сообщает итальянское управление по борьбе с мафией."Тяжелый удар", как отмечается в тексте, нанесен по нескольким семьям могущественной мафиозной группировки ндрангета, действовавшим в основном в районе Турина. В операции приняли участие 200 сотрудников антимафиозного управления, а также сотня агентов полиции, Финансовой гвардии и корпуса карабинеров. За рубежом аресты и конфискации в среду провели 500 полицейских из Румынии, Испании и федеральной земли Германии Баден-Вюртемберг.Помимо арестов подозреваемых, полиция конфисковала банковские счета и имущество, в том числе недвижимость и автомобили, "на многие миллионы евро", отмечается в коммюнике. В частности, в Турине арест наложен на кофейную обжарочную мастерскую, бар и табачную лавку.Как заявил председатель парламентской комиссии по борьбе с мафией Никола Морра, расследование и операция позволили обезвредить "европейскую мафиозную сеть" ндрангеты."У нас есть преступная сила, которая не только монополизировала территорию и поработила ее для своих преступных целей, но и обладает впечатляющей экономической мощью, при помощи которой она способна расширяться в любой точке Европы", - говорится в заявлении Морры.

https://ria.ru/20210113/mafiya-1592873250.html

https://ria.ru/20210504/italiya-1731084206.html

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италия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

румыния, турин, италия, испания, в мире