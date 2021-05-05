https://ria.ru/20210505/indiya-1731239018.html
Карантин для собак: больные COVID-19 сдают питомцев в ветклинику Индии
Карантин для собак: больные COVID-19 сдают питомцев в ветклинику Индии
Ветклиника на юго-востоке Индии принимает домашних животных от хозяев с COVID-19. Заболевшие коронавирусом оставляют питомцев на передержку и забирают через две недели. Они опасаются, что вирус может передаваться от людей собакам.
2021-05-05T20:55
2021-05-05T20:55
2021-05-05T21:07
видео
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Другие полагают, что питомец может принести вирус в дом, и оставляют животных на улице. Страну захлестнула вторая волна эпидемии. По количеству зараженных она находится на втором месте после США.
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Карантин для собак: больные хозяева сдают питомцев в ветклинику в Индии
Карантин для собак: больные хозяева сдают питомцев в ветклинику в Индии
2021-05-05T20:55
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PT1M00S
РИА Новости
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видео, видео
Карантин для собак: больные COVID-19 сдают питомцев в ветклинику Индии
Ветклиника на юго-востоке Индии принимает домашних животных от хозяев с COVID-19. Заболевшие коронавирусом оставляют питомцев на передержку и забирают через две недели. Они опасаются, что вирус может передаваться от людей собакам.
2021-05-05T20:55
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PT1M00S
Карантин для собак: больные COVID-19 сдают питомцев в ветклинику Индии
20:55 05.05.2021 (обновлено: 21:07 05.05.2021)
Ветклиника на юго-востоке Индии принимает домашних животных от хозяев с COVID-19. Заболевшие коронавирусом оставляют питомцев на передержку и забирают через две недели. Они опасаются, что вирус может передаваться от людей собакам.
Другие полагают, что питомец может принести вирус в дом, и оставляют животных на улице. Страну захлестнула вторая волна эпидемии. По количеству зараженных она находится на втором месте после США.