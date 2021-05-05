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Карантин для собак: больные COVID-19 сдают питомцев в ветклинику Индии

Карантин для собак: больные COVID-19 сдают питомцев в ветклинику Индии

Ветклиника на юго-востоке Индии принимает домашних животных от хозяев с COVID-19. Заболевшие коронавирусом оставляют питомцев на передержку и забирают через две недели. Они опасаются, что вирус может передаваться от людей собакам.

2021-05-05T20:55

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2021-05-05T21:07

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Другие полагают, что питомец может принести вирус в дом, и оставляют животных на улице. Страну захлестнула вторая волна эпидемии. По количеству зараженных она находится на втором месте после США.

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2021

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Карантин для собак: больные хозяева сдают питомцев в ветклинику в Индии Карантин для собак: больные хозяева сдают питомцев в ветклинику в Индии 2021-05-05T20:55 true PT1M00S

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