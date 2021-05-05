https://ria.ru/20210505/indiya-1731191524.html

Бундесвер направил самолет с помощью Индии для борьбы с COVID

Бундесвер направил самолет с помощью Индии для борьбы с COVID

Немецкий бундесвер направил в Индию первый самолет с оборудованием для борьбы пандемией коронавируса, сообщает министерство обороны ФРГ. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T13:48

2021-05-05T13:48

2021-05-05T13:48

министерство обороны германии

нью-дели

индия

в мире

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БЕРЛИН, 5 мая - РИА Новости. Немецкий бундесвер направил в Индию первый самолет с оборудованием для борьбы пандемией коронавируса, сообщает министерство обороны ФРГ."Первый самолет люфтваффе находится в пути в Индию. Коллеги транспортируют установку по генерации кислорода в Нью-Дели. Установка медико-санитарной службы бундесвера может вырабатывать 400 тысяч литров кислорода в день", - сообщило ведомство в Twitter.Ситуация с распространением коронавируса в Индии резко обострилась в апреле текущего года. Страна несколько раз обновила мировой рекорд по числу выявленных за сутки новых случаев COVID-19, в последний раз 1 мая - тогда за сутки выявили почти 402 тысячи новых случаев заболевания. На этом фоне ряд стран мира начали оказывать гуманитарную помощь стране, поставляя оборудование, медикаменты и средства медицинской защиты.

https://ria.ru/20210505/indiya-1731163839.html

нью-дели

индия

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министерство обороны германии, нью-дели, индия, в мире