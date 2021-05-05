Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210505/indiya-1731163839.html
Суд в Индии назвал промедление с поставками кислорода "геноцидом"
Суд в Индии назвал промедление с поставками кислорода "геноцидом"
Высокий суд Аллахабада сравнил смерть пациентов с COVID из-за недостатка кислорода с "геноцидом" со стороны местных властей, сообщает Times of India. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T09:06
2021-05-05T09:06
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
россия
мвд индии
евросоюз
франция
индия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730819881_0:322:3068:2048_1920x0_80_0_0_7ad6dd4cd0d4a232292037d65074f59f.jpg
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая – РИА Новости. Высокий суд Аллахабада сравнил смерть пациентов с COVID из-за недостатка кислорода с "геноцидом" со стороны местных властей, сообщает Times of India."Смерть пациентов с коронавирусом только из-за того, что в больницы не поступил кислород, является преступным деянием и не менее чем геноцидом со стороны лиц, ответственных за обеспечение непрерывной поставки медицинского кислорода", - отметил суд.Там также отметили, что сообщения о нехватке кислорода демонстрировали "издевательство со стороны районных администраций и полиции над теми бедными гражданами, которые просили кислородный баллон, чтобы спасти жизнь своих близких".В связи с увеличением числа заболевших индийские больницы испытывают недостаток в жидком кислороде. Ранее МВД Индии запретило использование кислорода в стране в немедицинских целях. При этом власти страны отметили, что недостатка в кислороде нет, но его не всегда успевают отправить из одного штата в другой. Помощь Индии в виде лекарств, медицинского оборудования и аппаратов для получения кислорода уже предложили Россия, США, Великобритания, Франция, Евросоюз, Китай и другие страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 20,6 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 226 тысячи человек. За минувшие сутки в Индии выявлены 382,3 тысячи случаев коронавируса, более чем на 25 тысяч больше, чем накануне.
https://ria.ru/20210504/indiya-1731062908.html
https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730899832.html
россия
франция
индия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730819881_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_f3aae1a111c7a22b8d83cbcc201c32e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, россия, мвд индии, евросоюз, франция, индия, сша, в мире

Суд в Индии назвал промедление с поставками кислорода "геноцидом"

09:06 05.05.2021
 
© РИА Новости / Идрис Мухамед / Перейти в фотобанкМедицинские работники в одной из больниц Дели
Медицинские работники в одной из больниц Дели - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Идрис Мухамед
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая – РИА Новости. Высокий суд Аллахабада сравнил смерть пациентов с COVID из-за недостатка кислорода с "геноцидом" со стороны местных властей, сообщает Times of India.
"Смерть пациентов с коронавирусом только из-за того, что в больницы не поступил кислород, является преступным деянием и не менее чем геноцидом со стороны лиц, ответственных за обеспечение непрерывной поставки медицинского кислорода", - отметил суд.
Массовая кремация жертв пандемии в Дели - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
Вчера, 09:49Распространение коронавируса
Крупнейшая оппозиционная партия Индии призвала ввести всеобщий карантин
Там также отметили, что сообщения о нехватке кислорода демонстрировали "издевательство со стороны районных администраций и полиции над теми бедными гражданами, которые просили кислородный баллон, чтобы спасти жизнь своих близких".
В связи с увеличением числа заболевших индийские больницы испытывают недостаток в жидком кислороде. Ранее МВД Индии запретило использование кислорода в стране в немедицинских целях. При этом власти страны отметили, что недостатка в кислороде нет, но его не всегда успевают отправить из одного штата в другой. Помощь Индии в виде лекарств, медицинского оборудования и аппаратов для получения кислорода уже предложили Россия, США, Великобритания, Франция, Евросоюз, Китай и другие страны.
Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 20,6 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 226 тысячи человек. За минувшие сутки в Индии выявлены 382,3 тысячи случаев коронавируса, более чем на 25 тысяч больше, чем накануне.
Работа крематория в Дели - РИА Новости, 1920, 02.05.2021
2 мая, 11:32Распространение коронавируса
В Индии зафиксировали рекордное число смертей в сутки из-за коронавируса
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМВД ИндииЕвросоюзФранцияИндияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:29Московский суд получил 15 протоколов на Twitter, Facebook и Google
11:26Президент Болгарии распустит парламент на следующей неделе
11:26Индия обновила антирекорд по числу умерших от коронавируса за сутки
11:25Правительство проработает полную оплату больничных родителям дошкольников
11:19Белорусская газета получила предупреждение за интервью с Тихановской
11:19В США заявили о серьезной нагрузке на авиацию из-за российских "Медведей"
11:12В Москве за сутки госпитализировали 1027 человек с коронавирусом
11:12Мишустин поручил отчитаться о расширении программы диспансеризации
11:11Мишустин поручил представить подходы к поддержке малообеспеченных семей
11:11Правительство ждет отчета по туристическому кешбэку
11:10Вызвавшую резонанс дорогу Углич-Рыбинск отремонтируют
11:08Суд принял иск Навального к Пескову из-за слов о работе с ЦРУ
11:07Оперштаб назвал регионы, где не зафиксировали прироста случаев COVID-19
11:07Портал mos.ru научится предугадывать, какие услуги нужны москвичам
11:04В России за сутки 7506 человек выздоровели от COVID-19
11:03В России за сутки умерли 360 человек с COVID-19
11:03В Москве выявили 2432 новых случая заражения коронавирусом
11:02В России выявили 7975 новых случаев заражения коронавирусом
10:55Немецкие адвокаты попросили возбудить дело против Лукашенко
10:52В Кирове пенсионерку насмерть придавило забором со стройки
Лента новостейМолния