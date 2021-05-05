https://ria.ru/20210505/indiya-1731163839.html

Суд в Индии назвал промедление с поставками кислорода "геноцидом"

Суд в Индии назвал промедление с поставками кислорода "геноцидом"

Высокий суд Аллахабада сравнил смерть пациентов с COVID из-за недостатка кислорода с "геноцидом" со стороны местных властей, сообщает Times of India. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T09:06

2021-05-05T09:06

2021-05-05T09:06

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НЬЮ-ДЕЛИ, 5 мая – РИА Новости. Высокий суд Аллахабада сравнил смерть пациентов с COVID из-за недостатка кислорода с "геноцидом" со стороны местных властей, сообщает Times of India."Смерть пациентов с коронавирусом только из-за того, что в больницы не поступил кислород, является преступным деянием и не менее чем геноцидом со стороны лиц, ответственных за обеспечение непрерывной поставки медицинского кислорода", - отметил суд.Там также отметили, что сообщения о нехватке кислорода демонстрировали "издевательство со стороны районных администраций и полиции над теми бедными гражданами, которые просили кислородный баллон, чтобы спасти жизнь своих близких".В связи с увеличением числа заболевших индийские больницы испытывают недостаток в жидком кислороде. Ранее МВД Индии запретило использование кислорода в стране в немедицинских целях. При этом власти страны отметили, что недостатка в кислороде нет, но его не всегда успевают отправить из одного штата в другой. Помощь Индии в виде лекарств, медицинского оборудования и аппаратов для получения кислорода уже предложили Россия, США, Великобритания, Франция, Евросоюз, Китай и другие страны.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных случаев коронавируса. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрированы свыше 20,6 миллиона случаев COVID-19. Выздоровели более 16,9 миллиона человек, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 226 тысячи человек. За минувшие сутки в Индии выявлены 382,3 тысячи случаев коронавируса, более чем на 25 тысяч больше, чем накануне.

https://ria.ru/20210504/indiya-1731062908.html

https://ria.ru/20210502/koronavirus-1730899832.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, мвд индии, евросоюз, франция, индия, сша, в мире