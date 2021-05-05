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Москва обеспокоена ситуацией в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД
Москва обеспокоена ситуацией в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД
Москва серьезно обеспокоена обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа, необходима скорейшая деэскалация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.05.2021
2021-05-05T13:37
2021-05-05T13:51
сектор газа
сергей лавров
москва
восточный иерусалим
в мире
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа, необходима скорейшая деэскалация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Обстоятельно обсудили положение дел в палестино-израильском урегулировании, у нас серьезная обеспокоенность обострением ситуации в Восточном Иерусалиме, вокруг сектора Газа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с палестинским коллегой."Конечно же, мы убеждены в необходимости скорейшей деэскалации, что соответствовало бы интересам как палестинцев, так и израильтян", - указал Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул "готовность оказывать всестороннее содействие налаживанию прямого диалога между палестинцами и израильтянами для решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса"."Будем это делать как по двусторонней линии, используя наши связи со сторонами, с другими странами региона, так и в качестве участника международного квартета ближневосточных посредников" , - подчеркнул российский министр.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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сектор газа
москва
восточный иерусалим
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сектор газа, сергей лавров, москва, восточный иерусалим, в мире

Москва обеспокоена ситуацией в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД

13:37 05.05.2021 (обновлено: 13:51 05.05.2021)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа, необходима скорейшая деэскалация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Обстоятельно обсудили положение дел в палестино-израильском урегулировании, у нас серьезная обеспокоенность обострением ситуации в Восточном Иерусалиме, вокруг сектора Газа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с палестинским коллегой.
"Конечно же, мы убеждены в необходимости скорейшей деэскалации, что соответствовало бы интересам как палестинцев, так и израильтян", - указал Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул "готовность оказывать всестороннее содействие налаживанию прямого диалога между палестинцами и израильтянами для решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса".
"Будем это делать как по двусторонней линии, используя наши связи со сторонами, с другими странами региона, так и в качестве участника международного квартета ближневосточных посредников" , - подчеркнул российский министр.
Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.
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Сектор ГазаСергей ЛавровМоскваВосточный ИерусалимВ мире
 
 
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