https://ria.ru/20210505/ierusalim-1731190501.html

Москва обеспокоена ситуацией в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД

Москва обеспокоена ситуацией в Восточном Иерусалиме, заявили в МИД

Москва серьезно обеспокоена обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа, необходима скорейшая деэскалация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 05.05.2021

2021-05-05T13:37

2021-05-05T13:37

2021-05-05T13:51

сектор газа

сергей лавров

москва

восточный иерусалим

в мире

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Москва серьезно обеспокоена обострением ситуации в Восточном Иерусалиме и в секторе Газа, необходима скорейшая деэскалация, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Обстоятельно обсудили положение дел в палестино-израильском урегулировании, у нас серьезная обеспокоенность обострением ситуации в Восточном Иерусалиме, вокруг сектора Газа", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с палестинским коллегой."Конечно же, мы убеждены в необходимости скорейшей деэскалации, что соответствовало бы интересам как палестинцев, так и израильтян", - указал Лавров.Глава российского внешнеполитического ведомства также подчеркнул "готовность оказывать всестороннее содействие налаживанию прямого диалога между палестинцами и израильтянами для решения всех фундаментальных вопросов окончательного статуса"."Будем это делать как по двусторонней линии, используя наши связи со сторонами, с другими странами региона, так и в качестве участника международного квартета ближневосточных посредников" , - подчеркнул российский министр.Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей.

https://ria.ru/20210424/udary-1729735031.html

сектор газа

москва

восточный иерусалим

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сектор газа, сергей лавров, москва, восточный иерусалим, в мире